مواطنو هذه الدولة يمكنهم دخول أمريكا دون تأشيرة مسبقة

أعفت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، بولندا بشكل رسمي ضمن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وعلقت السفيرة الأمريكية لدى بولندا غورغيت موسباتشر في تغريدة لها بعد فترة وجيزة من إعلان القرار قائلة: "إنني متحمسة للغاية من أن المواطنين البولنديين سيكون في مقدورهم قريبا السفر إلى الولايات المتحدة من أجل السياحة والعمل بدون تأشيرة".

بيان البيت الأبيض

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "هذه خطوة مهمة في مواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية والشعبية بين بلدينا"، مضيفا أن الخطوة لا تزال تتطلب موافقة وزارة الشؤون الداخلية.

وكانت بولندا واحدة من خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب على مواطنيها الحصول على تأشيرات دخول للسفر إلى الولايات المتحدة.

دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة، كان هدفا للحكومات البولندية المتعاقبة، وعقب إقراره يرى محللون أنه قد يكون بمثابة دفعة لحزب القانون والعدالة الحاكم.

هيئة الجمارك والحدود الأمريكية

أعلنت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قوانين الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة دون تأشيرة مسبقة، عن قرار منع الدخول لمن سافر أو تواجد في إيران أو العراق أو كوريا الشمالية أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو الصومال أو اليمن، بعد أول مارس عام 2011.

وذكر الموقع الرسمي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن مواطني الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، والبالغ عددها 38 دولة الذين سافروا أو تواجدوا في تلك الدول الثمانية خلال هذه الفترة، لم يعودوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها، بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة ما عدا العسكريين أو السياسيين.