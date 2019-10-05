تضامن الأقصر تتسلم 8257 بطاقة تكافل وكرامة لتوزيعها على المستحقين

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن تسلمها 8 آلاف و257 بطاقة تكافل وكرامة، لتوزيعها على المستحقين، وذلك في اطار توفير الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.



وقال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بالمديرية تسلمت عدد ٦٧٥٧ بطاقة تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانيه تم تحديثها، منها حالات العجز التي تم تعديل المبالغ المستحقة لها من ٣٢٣ جنيها إلى٤٥٠جنيها، بالإضافة إلى تسلم عدد ١٥٠٠حالة إعادة إصدار تكافل وكرامة.



وأوضح فاروق، أن قسم الضمان بالمديرية يقوم حاليا بفرز حالات كل إدارة بالأعداد التي تخصها لتسليمها للإدارات الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن التسليم سيتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الاجتماعية المختصة وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة، لافتا إلى أنه لأول مرة تكون البطاقة مطبوع عليها اسم الوصي وذلك للتخفيف على المواطنين الأوصياء خلال إجراءات الصرف.



وأضاف فاروق، أن إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة تقوم بإصدار تعليمات وإجراءات تسليم البطاقات لمستحقيها من المواطنين وكيفية التوزيع في مقار الوحدات الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين من أبناء المحافظة بجميع إدارات الشئون الاجتماعية بنطاق دائرة المحافظة.



يذكر أن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نفى ما تردد عن وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعى"، مؤكدًا أنه لا صحة لإيقاف البرنامج واستمراره إلى جانب البرنامج الجديد "وعى"، وأن هناك زيادة مليار جنيه في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار سعى الوزارة للتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.

