شركة مياه الشرب: انتهاء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي في المهندسين
السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:37 م
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية فى الوقت المحدد للإصلاح السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 5/10/2019، والذى تم الإعلان عنه فى بيان سابق.وأشارت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه حاليا وجارى وصولها للمواطنين تباعا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة.
وأوضحت أن أعمال الاصلاح شملت تغيير 20 متر من المواسير قطر 600 مم على عمق 2 متر تقريبا.
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام
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