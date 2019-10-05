مي فاروق تعلن انفصالها رسميًا عن شركة "روتانا".. وتؤكد: "مبحبش وقف الحال"

في تعاون هو الأول من نوعه، تستعد النجمة مي فاروق، لإحياء حفل شبكة قنوات MBC مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والمقرر أن تحييها بمشاركة النجم مدحت صالح، والنجمة المغربية يسرا سعوف نجمة برنامج "آراب أيدول".

وعلى هامش الاستعدادات للحفل، التقى " الفجر الفني " بالنجمة مي فاروق لتكشف لنا استعداداتها لأول تجربة وطنية مع MBC مصر، وتفاصيل برنامج حفلها الغنائي، بالإضافة إلى جوانب جديدة عن حياتها الفنية والعائلية.





تفاصيل حفلها الأول مع MBC مصر

في البداية أعربت مي فاروق عن سعادتها بالتعاون الأول مع شبكة قنوات MBC مصر ولريادتها في دعم وتنظيم الاحتفالات الوطنية، مؤكدة على أن MBC مؤسسة كبيرة بأعمالها التي تصب في صالح مصر والمصريين.

وعن برنامج حفلها قالت بإنها ستشدو بعدد من الأغاني الوطنية منها: "مصر التي في خاطري" لأم كلثوم، و"يا حبيبتي يا مصر" لشادية.

بالإضافة إلى عدد من أغاني عمالة الفن مثل محمد رشدي "طاير ياهوي"، و"فكروني" لأم كلثوم، و"طيب وأنا مالي" لوردة، و"سلم علي".





كما تشدو عدد من أغانيها الرومانسية وأبرزهم "يا شمس ومنورة"، والتي أدتها من قبل في مسلسل "الليل وأخره" والذي عرض عام 2003، من بطولة النجم يحيي الفخراني ونيرمين الفقي.





هل مطربي الأوبرا مظاليم في عالم الغناء؟





نفت النجمة مي فاروق، بأن تكون دار الأوبرا مقبرة لنجوم الفن وحصرهم فقط وتصنيفهم بأنهم مطربين للأوبرا، مؤكدة على ريادة دار الأوبرا عبر العصور وأنها كانت سببًا في تخريج كوادر وأصوات هامة للوطن العربي وليس مصر فقط.





واعتبرت النجمة مي فاروق، بأنها خرجت منذ سنوات من تصنيف كونها مطربة أوبرا فقط، وأنها اتجهت لعالم الاحتراف والشهرة اعتمادا على نفسها وموهبتها في إثبات نجوميتها بعيدًا عن دار الأوبرا عن طريق طرح أغاني رومانسية وتترات أعمال فنية وإقامة حفلات.





سر الابتعاد





وكشفت النجمة مي فاروق، في تصريحات لـ" الفجر الفني " بأنها ابتعدت عن الوسط الفني كثيرًا بسبب انشغالها الدائم بأسرتها وانجابها طفلتها الأولى ثم العودة للوسط ثم طفلها الثاني ثم العودة للمجال ثم انفصالها عن زوجها، والتي تكن له كل الاحترام والتقدير بصفته والد أبنائها وبينهما (عيش وملح وعشرة سنين) –حسب وصفها.





وأضافت مي فاروق بأن قرار انفصالها كان سببا في عودتها للوسط الفني مرة أخرى وبقوة لتثبت أنها نجمة من العيار الثقيل.



قرار الانفصال عن شركة روتانا





في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت النجمة مي فاروق انسحابها من شركة "روتانا" والتي تعاقدت معهم لمدة 3 سنوات على إصدار عدة أعمال.





وأضافت "فاروق" بأن البداية عندما كانت في حفل للمطربة أنغام وتم خلال الحفل الاتفاق معها مع مسئولي الشركة توقيع عقد لتنفيذ عدد من الأغاني في تعاون كبير يجمعهما، فوافقت على الفور وتم التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، على أن يصدر كل 4 أغاني سينجل وكليب وتضمن لها الشركة المشاركة فى كل حفلات روتانا في الخليج العربي ومصر.





وتابعت "فاروق" بأن كل شروط الاتفاق بيننا لم يتم تنفيذها، لدرجة أنها كانت تطالبهم طوال الوقت بالبدء في تنفيذ تلك المشاريع ولم يستجيب لها أي مسؤول في الشركة، وعندما تكون هي مشغولة في تربية أطفالها تطالبها الشركة بسرعة الانتهاء من مشاريعها الغنائية، في شكل يبين أنها هي من تتقاعس عن تنفيذ المطلوب منها.





وقالت مي فاروق: "بأنها وقت العمل تحب أن تعمل بكل طاقتها ووقت وجودها في المنزل تصبح أم وتنفذ المطلوب منها على أكمل وجه من تربية أطفال وتدريس لهم وأكل وشرب وأنها لا تحب وقف الحال الذي وضعتها فيه شركة روتانا – حسب وصفها.





مؤكدة أنها انسحبت بشكل رسمي من الشركة وستدفع الشرط الجزائي الكبير الذي وقعت عليه، ولن تكرر هذه التجربة مع شركة أخرى، مؤكدة بأنها ستتنتج لنفسها لتتخلص من تلك المشكلة.





هل مي فاروق ممكن تغني شعبي؟





وعن فكرة المهرجانات والأغاني الشعبي قالت مي فاروق لـ" الفجر الفني " إنها تحب كثيرا الأغاني الشعبي وهناك من بين هذه النوعية من الأغاني كلمات هادفة، موضحة بأنها تحب كثيرا أغنية "أنا جدع" والتي ترى أن بها مضمون هادف، قائلة :" ولادي بسمعوا شعبي وانا بحب هذه النوعية من الأغاني".







وبسؤالها.. هل مي فاروق ممكن تغني شعبي؟ أجابت (ضاحكة) استحالة لأنها مش لوني ومش هعرف أغنيها بنفس الطريقة.





وإيه الجديد؟





وعن جديدها خلال الفترة المقبلة، أكدت مي فاروق بأنها لم تتعاقد على أي شيء خلال الفترة المقبلة، مبينة بأنها ستخوض الانتاج لنفسها حتى ولو تأخرت بعض الشيء حتى لا تتحكم فيها شركة إنتاج أخرى وتخسر من خلالها كل شيء.



