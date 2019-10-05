غدًا..لطفى لبيب في ضيافة عمرو الليثي للحديث أسرار مشاركته بحرب أكتوبر

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، غدا الفنان القدير لطفي لبيب في حلقة خاصة من برنامج " واحد من الناس " علي فضائية قناة النهار، بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، ويذاع البرنامج في تمام الساعة ٩.٣٠ مساءً غداً الاحد ٦ أكتوبر على شاشة تليفزيون النهار.





ويعد الفنان لطفى لبيب من النجوم الذين نالو شرف الخدمة العسكرية والحرب في السادس من إكتوبر عام 73.





ويكشف "لبيب" اسرار جديدة عن حياته و دراسته الزراعة ثم للفلسفة والآداب ثم تحوله للدراسة في معهد الفنون المسرحية ثم عسكري في الجيش لمدة ٦ سنوات في أصعب الفترات اللي عاشتها مصر قبل وفي أثناء حرب أكتوبر.

المطربة أميرة رضا

وفي نفس السياق يستضيف "الليثي" مطربة الاوبرا الشابة أميرة رضا، و سهرة فنية خاصة حيث تقدم مجموعة من أغانى انتصارات أكتوبر التي ارتبطت بقلوب و عقول المصريين ، و منها " حبيبتي يامصر لشادية - دولا مين ودولا مين لسعاد حسني - مصر هي أمي لعفاف راضي -يا أغلى اسم في الوجود لنجاح سلام.

كما تكشف أميرة عن كواليس غنائها بمؤتمر الشباب امام الرئيس ، و هل ستتجه الفترة القادمة للأغاني الوطنية.

لقاء زوجة الرئيس الراحل إنور السادات

و سيذيع الليثى لقاء خاص مع السيدة جيهان السادات بمناسبة احتفالات أكتوبر وذكرياتها عن هذه الفترة الهامة من عمر مصر.

تطورات حالته الصحية

وكشف" لبيب" عن آخر تطورات حالته الصحية وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال "لبيب" إنه أصيب بجلطة في المخ أثرت على يديه وقدمه، مضيفًا: "الرضا جميل وأنا راضي بهذا الابتلاء وبعتبره نعمه لأنه أضاف ليا".

واعتبر"لبيب" أن جلوسه في المنزل بعد مرضه مع أبنائه وأحفاده النعمة التي حصل عليها بعد مرضه وأنها الوجه الطيب للمرض.

حبه للعمل مع الفنان عادل إمام

قال "لبيب" إنه يحب العمل كثيرا مع عادل إمام، مؤكدًا أن الزعيم يتعامل بشكل جيد للغاية مع زملائه.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أن مشاركته عادل إمام فيلم "السفارة في العمارة" مثل له منحنى فني واقتصادي كبير، مشيرًا إلى أنها كانت تعد نقلة في مسيرته.

وعن طلب السفارة الإسرائيلية تكريمه عن دوره في الفيلم قال: "رفضت، مكانش ينفع يضربوا غزة ويقتلوا الناس وتاني يوم يكرموني، وصعب جدًا عليا لأني حاربتهم".

تناول السينما المصرية للحرب

إلتقي الفجر الفني منذ أيام بالمنتج هشام عبد الخالق منتج ملحمة فيلم الممر والذي تحدث خلال اللقاءعن تناول السينما المصرية للحرب في الوقت الماضي والحاضر أيضًا من خلال "الممر" حيث قال: " أنه عاصر وقت الحرب مثل النكسة عام 76 وأنه يرى أن جيمع الأفلام التي كانت تصنع من كانت بإمكيانيات معقولة واعتقد اننا فقدنا حقبة كبيرة التسعينات الألفينات عن صناعة أعمال عن بطولات حرب الاستنزاف ورفع ثقافة الشباب".

وقال "عبد الخالق" أنا فيلم "الممر" حقق معادلة صعبة الا وهي إلقاء الضوء على فترة 76 وان السينما المصرية تحتاج المذيد من العمل في الفترة القادمة لتوثيق ونقل تاريخنا في الإنتصارت على هذه الفترة من تارخنا.