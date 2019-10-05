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النائبة أنيسة حسونة: البرلمان يعرض أزمات المواطن وهمومه بجلسة رئيس الحكومة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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النائبة أنيسة حسونة: البرلمان يعرض أزمات المواطن وهمومه بجلسة رئيس الحكومة
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إسلام شعراوي
 
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قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة للبرلمان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة والمُقررة يوم الإثنين المقبل، سوف تستعرض الأزمات التي يعانيها المواطن في الفترة الأخيرة على المستوى الاقتصادي ورؤية الحكومة لمواجهة ذلك.

وأشارت حسونة، إلى أن هناك أمور تم الاتفاق عليها في برنامج الحكومة فيما يخص مواجهة الفقر وتحسين مستويات الاقتصاد للمواطنين، شهدت تقصير من قبل الحكومة، وهو ما يتطلب إيضاح من الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في البرلمان.

كما أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة تشهد اهتمام بالغ من مجلس النواب وأعضاؤه بهموم المواطن البسيط والبحث عن آليات واضحة لحل ما يعانيه، وذلك يستوجب التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن وإلزامها بخطوات واضحة، التزاما بحقوق المواطنين.

وفي نفس السياق، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة، قائلا: "نحن لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، ولن نسمح للمسئولين التنفيذيين، الحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، عليهم أن يتحملوا المسئولية".

وأضاف "عبد العال"، أن على الحكومة أن تحنو على هذا الشعب، وتابع: "الشعب المصرى قدم الكثير، وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته الرقابية، لأنه لن يرحم التاريخ هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة"، مؤكدًا أن الهدف من الجلسة المنعقدة الآن هى الدعوة إلى اللحمة الوطنية، والدعوة إلى دعم قواتنا المسلحىة، مُوجها رسالة إلى رئيس الجمهورية، قائلا: "نحن معك ووراءك وأرواحنا على أكفنا دفاعًا على هذا الوطن الغالى".
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