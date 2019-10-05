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قبل الشراء.. هذه المواصفات يجب أن تتواجد في سيارات كبار السن

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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قبل الشراء.. هذه المواصفات يجب أن تتواجد في سيارات كبار السن
سيارة كبار السن
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تعتبر قيادة السيارات من ضمن المشكلات التي تواجه كبار السن، في حالة كونها غير مجهزة ببعض التقنيات التي تراعي مشاكل المسننين الصحية.

وأوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني كبار السن باتباع التعليمات واختيار السيارة التي تسهل عليهم عملية القيادة.

ووفقا للخبراء، فإن السيارة الجديدة لكبار السن ينبغي أن تتيح لهم إمكانية الصعود والنزول بسهولة وكذلك وضعية جلوس مرتفعة.

ويجب أن تكون السيارة مزودة ببعض أنظمة القيادة المساعدة، مثل نظام الحفاظ على حارة السير ونظام مراقبة الزاوية الميتة ومنظم السرعات وكاميرا الرجوع للخلف.

ونصح خبراء بالهيئة كبار السن بالتحلي بالصدق والأمانة مع الذات والتخلي عن القيادة في حال الشعور بعدم القدرة على التحكم في السيارة ومتابعة أحوال الطريق بسبب المشاكل الجسدية أو الذهنية.
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