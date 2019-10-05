ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد صالح جمعة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
Advertisements
بعد صالح جمعة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي
الاهلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يبدو أن العلاقة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، وعدد من نجوم القلعة الحمراء متوترة للغاية بسبب تواجد البعض منهم على دكة الاحتياط أو الخروج من حسابات المدرب.

 

ولعل من أبرز الأزمات التي واجهت الفريق في الفترة الأخيرة غياب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية لفايلر ووجود علاقة متوترة بين الطرفين.

 

التوتر الواقع بين فايلر وصالح جمعة جعل الأخير يطالب بالرحيل عن المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومطالبة وكيله بالبحث عن عرض في أحد الدوريات الأوروبية سواء في البرتغال أو اليونان أو أي دوري.

 

وجاءت الأزمة الثانية والتي انتشرت بشكل كبير مع الحارس علي لطفي الذي يستغرب من خروجه من دائرة الضوء في الأهلي والابتعاد عن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية بسبب تواجد محمد الشناوي وشريف إكرامي.

 

ويدرس علي لطفي الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، من أجل خوض فرصة جديدة للعب، في الوقت الذي وعده فايلر بمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة في حال توفر ذلك.

 

Advertisements
طباعة
المزيد عن: علي لطفي صالح جمعة رياضة الاهلي وعلي لطفي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status