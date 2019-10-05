اسعار اللحوم اليوم في الأسواق 5-10-2019

تحافظ أسعار اللحوم في الأسواق المحلية على استقرارها خلال تعاملات اليوم 5-10-2019، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الأسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحم الضأن 120- 135 جنيه

لحم الكندوز 100 – 120 جنيه

لحم البتلو 120- 140 جنيه

لحم الجاموس 130 – 160 جنيه

لحم الجملي 100 – 120 جنيه

اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه

اللحم السوداني 75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.





اسعار اللحوم البتلو

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.







