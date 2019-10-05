اسعار اللحوم اليوم في الأسواق 5-10-2019
السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
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تحافظ أسعار اللحوم في الأسواق المحلية على استقرارها خلال تعاملات اليوم 5-10-2019، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الأسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
لحم الضأن 120- 135 جنيه
لحم الكندوز 100 – 120 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.
اسعار اللحوم البتلو
استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.
أسعار اللحوم اليوم
|المادة / كيلو
|السعر مقابل الجنيه المصري
|لحم الكندوز
|100 – 120 جنيه
|لحم البتلو
|120- 140 جنيه
|لحم الضأن
|120- 135 جنيه
|لحم الجاموس
|130 – 160 جنيه
|لحم الجملي
|100 – 120 جنيه
|اللحم المستورد البرازيلي
|75 – 85 جنيه
|اللحم المستورد السوداني
|75 – 85 جنيه
|اللحم الضأن المستورد
|60 – 80 جنيه
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