الطالع الفلكي السّبت 5/10/2019..جَوْلَة تَسَوُّق!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى السّادسة و47 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 25 تُوت قبطى ، 5 تِشْرين أوَّل رُومى، 6 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دى بكام ودى بكام؟ (كلّه تمن واحد) -هات الكبيرة.(وحيد سيف من فيلم القطار-1980)









*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









**القمر فى الرّبع الثانى





نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*(الزّهرة تنتقل لبُرج الميزان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج العذراء لبُرج الميزان فى الواحدة و45 دقيقة فجر أمس الجمعه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج العقرب فى الخامسة و5 دقائق صباح 28 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 23 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 28 أكتوبر)

(القمر) ------ فى العذراء (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 10 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)









الزّهرة تحكم بُرجيْن (الثور ، الميزان) وعليه فقد حلّت سيّدةً فى بيتها ، عطارد والزهرة كوكبان داخليّان (الأقرب للشمس قبل الأرض) وهما صديقان بالطبيعة ، باقتران الكوكبيْن معاً فى بُرج الميزان فعلينا أن نتوقّع فرصةلإلتقاط الأنفاس والترويح عن النفس بأشكال مُختلفة ، فعطارد رمز العمليّات المنطقيّة والدراسة قد يجد فرصة لتقديم المواد الدراسيّة للتلاميذ على شكل أغانٍ أوقصص تلفزيونية جميلة كنموذج برنامج شارع السمسم الشهير بنسختيْه الأمريكية والعربيّة ، عطارد أكثر الكواكب رمزاً للأطباء وعليه فربّما وجدنا العديد من الأطباء يلجؤون لوسائل الترفيه والمُوسيقى والألعاب كوسيلة لعلاج الأطفال والكبار ، بالإضافة لإستعمالهم للحسّ الفكاهى لتخفيض حالة القلق التى يكون عليها المريض وقت زيارته للطبيب ، كما أنها فرصة لمُراجعة الميزانية من إيرادات ومصروفات والعمل على إتّزان كفّتَىْ الميزان لتتمكّن الزهرة من شراء ما تشتهى من سلع ومُنتجات جميلة زاهية بأفضل أسعار مُمكنة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة متاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الثور: فى كل مرة تقوم باستشارة من هم أكبر منك عمراً وأكثر خبرة تتعلم درساً جديداً، وتتأكد من المَثَل بأنّ أكبر مِنّك بيوم يعرف عنّك بِسَنَة.









برج الجوزاء: تمهّل فى ردودك الكلاميّة ، فى قيادتك لسيّارتك ، فى البيع و الشراء ، فى التوقيع على المستندات ، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ،لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج الأسد: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج العذراء: عبّرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.









برج الميزان: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.









برج العقرب: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.









برج القوس: تعارف وارد بشخصيّة جديدة قد تكون مُفيدة لك على المدى البعيد، الإنطباعات الأولى تدوم فانْتَقِ كلماتك بحذر.





برج الجدى: لاتتخلَّ عن أداء واجباتك الإجتماعية خاصةً زيارة كبار أفراد العائلة وأخذ مشورتهم بعيْن الإعتبار.





برج الدّلو: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.



