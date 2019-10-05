الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر

"طقس مائل للحرارة، حار على القاهرة، شديد الحرارة في الصعيد، لطيف ليلًا".. هكذا تشهد مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حالة الطقس اليوم السبت.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

شبورة مائية شمال البلاد

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



