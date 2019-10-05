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الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
حالة الطقس اليوم في مصر
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"طقس مائل للحرارة، حار على القاهرة، شديد الحرارة في الصعيد، لطيف ليلًا".. هكذا تشهد مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حالة الطقس اليوم السبت.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
حالة الطقس اليوم في مصر
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
شبورة مائية شمال البلاد
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
الأرصاد الجوية: نتواصل مع المحافظات حالة حدوث أي تغيرات في حالة الطقس
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنها تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، مؤكدًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
درجات الحرارة اليوم في مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 20 32
الإسكندرية 20 31
بلطيم 20 30
مطروح 22 31
السلوم 20 30
سيوة 22 34
بورسعيد 24 30
دمياط 23 30
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 35
السويس 21 35
العريش 20 32
رفح 19 31
رأس سدر 23 35
نخل 14 34
نويبع 22 34
طابا 22 32
كاترين 15 32
الطور 23 35
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 24 35
الفيوم 22 36
بني سويف 22 36
المنيا 20 36
أسيوط 21 36
سوهاج 21 38
قنا 21 39
الأقصر 23 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 21 40
شلاتين 26 37
ابو رماد 25 36
حلايب 28 34
رأس حدربة 28 33
الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
حالة الطقس غدا في مصر
وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرص سقوط أمطار، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر
درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر
السواحل الشمالية الغربية 28 22
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 20
الوجه البحري والقاهرة 33 22
جنوب سيناء والغردقة 35 25
شمال الصعيد 37 24
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25
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