٢٣ أكتوبر.. انطلاق "ارسم ملامح مستقبلك ٢"







ويتيح الملتقي لطلاب الكلية تقديم سيرتهم الذاتية المهنية "CV"، ولقاء ممثلي نحو 20 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات الإعلام والتسويق والعلاقات العامة، ومنها شركة "فودافون"؛ التي أعلنت موافقتها علي حضور فعاليات الملتقي وتقديم فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب الكلية؛ فضلًا عن استضافة عدد من نجوم الإعلام والفن، ومن بينهم المخرج مجدي أبو عميرة؛ الذي أبدي سعادته بحضور الفعاليات.



توفر الشركات فرصًا تدريبية وعملية متنوعة؛ فضلًا عن فرص التواصل والتفاعل مع مدراء وأصحاب وممثلي الشركات المختلفة؛ لتزويدهم بكافة المعلومات والإرشادات اللازمة لتأهيل الطالب بأن يكون قادرًا علي اقتحام سوق العمل الإعلامي.



يقام الملتقي تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي؛ رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور هشام عطية؛ عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والأستاذة الدكتورة أماني الحسيني؛ رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، ومشاركة تنظيمية من الدكتور محمود فوزي؛ مدرس العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

تعقد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ملتقي التوظيف الثاني لقسم العلاقات العامة والإعلان؛ يوم 23 أكتوبر المقبل، تحت شعار "إرسم ملامح مستقبلك 2".