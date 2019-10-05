زعيمة هونج كونج تحظر ارتداء الاقنعة لإخماد العنف



أعلنت لام هذا الإجراء بعد ظهر يوم الجمعة حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين الملثمين في شوارع الحي التجاري المركزي ونظموا مظاهرات في مناطق أخرى من المدينة، وهم يهتفون "أهالي هونج كونج، يقاومون!" قاموا بإشعال الحرائق وتخريب محطات المترو، مما دفع الشرطة للرد بالغاز المسيل للدموع.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة يولاندا يو إنه اطلق ضابط رصاصة واحدة من سلاحه دفاعًا عن النفس بعد أن هاجمه محتجون في مقاطعة يوين لونج الشمالية. واضافت انه اصيب رجلًا، لكن لم تعرف الشرطة بالضبط كيف أصيب. وقال مسؤول بالشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الضحية يبلغ من العمر 14 عامًا.



أصبح المراهق ثاني ضحية لإطلاق النار منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في يونيو وبعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق النار على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا على أيدي ضابط شرطة مكافحة الشغب من مسافة قريبة.



وقالت لام إن حظر القناع سيكون "رادعا فعالا للسلوك الراديكالي".



مضيفة "يجب أن ننقذ هونج كونج - هونج كونج الحالية وهونج كونج المستقبلية.. يجب أن نوقف العنف... لا يمكننا أن نترك الوضع يزداد سوءًا".



وقالت لام إنها ستسعى للحصول على دعم المشرعين للحظر في وقت لاحق. وأصرت على أن هونج كونج ليست في حالة طوارئ لكنها لا تستبعد تشديد الإجراءات في حال استمرار العنف..



وقالت إنها لا تتصرف بناءً على أوامر من بكين، التي زارتها هذا الأسبوع عندما احتفل قادة الحزب الشيوعي بذكري مرور سبعين عامًا في السلطة يوم الثلاثاء. لكن أعرب يانغ غوانغ، الناطق الصيني بشؤون هونج كونج، عن تأييده في وقت متأخر يوم الجمعة، قائلًا إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء النزاع.



أصبحت أقنعة الوجه علامة مميزة للمتظاهرين في هونغ كونغ، حتى في المسيرات السلمية، وسط مخاوف من الانتقام في العمل أو من حرمانهم من التعليم والمدارس العامة والخدمات الأخرى التي تمولها الحكومة. يرتدي بعض المتظاهرين الشباب أيضًا أقنعة واقية كاملة من الغازات المسيلة للدموع. ويشعر الكثيرون بالقلق من إمكانية مشاركة هوياتهم مع جهاز أمن الدولة الهائل الذي يساعد على إبقاء الحزب الشيوعي في السلطة في الصين القارية، حيث المراقبة الفائقة بما في ذلك تكنولوجيا التعرف على الوجه في كل مكان.



ينطبق حظر لام على جميع التجمعات العامة، غير المصرح بها وتلك التي وافقت عليها الشرطة. تصل عقوبة ارتداء أي أغطية للوجه، بما في ذلك طلاء الوجه، بالسجن لمدة عام. يمكن فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأشخاص الذين يرفضون أمر ضابط الشرطة بإزالة غطاء الوجه لتحديد هويته



أصرت زعيمة هونج كونج المحاصرة على أن إجراءً جديدًا يحظر الأقنعة في المسيرات لم يكن تحركًا نحو الحكم الاستبدادي أو بناءً على طلب من الحكومة الصينية، والتي أشارت إلى موافقتها بعد فترة وجيزة من تنفيذها للاستجابة المشددة لتهدئة أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة المتزايدة.ومع ذلك، يشعر المراقبون الدوليون بالقلق من أن استخدام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام لمرسوم الطوارئ - الذي تم استخدامه آخر مرة منذ أكثر من 50 عامًا - يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير أشد من شأنها الحد من حرية التعبير في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.دخل حظر الاقنعة حيز التنفيالذ يوم السبت. رفع اثنان من النشطاء طعن قانوني ضد الاجراء في وقت متأخر من يوم الجمعة على أساس أنه سيعمق الخوف ويحد من حرية التجمع، لكن رفضت المحكمة طلبهم بإصدار أمر قضائي.