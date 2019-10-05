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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:23 ص
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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة
ريال مدريد
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علي نبوي
 
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه غرناطة في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتشهد قائمة الفريق الملكي في مبارة اليوم عدة غيابات أبرزها مارسيلو وكورتوا وناتشو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطو

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كارفخال - فاران - راموس - ميليتاو 

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش 

خط الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيما - إيدين هازارد

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