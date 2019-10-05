تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا علي أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.









ويبحث الأهلي، عن فوز جديد بعدما حقق الانتصار في المباراتين الأوليتين، علي حساب سموحة والإنتاج الحربي.





ومن المتوقع، أن يخوض رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، مباراة الغد، بتشكيل يتكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي.





خط الهجوم: جونيور أجاي.