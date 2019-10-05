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تعرف على تشكبل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
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تعرف على تشكبل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة
ريال مدريد
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محمد الصو
 
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة بالدوري الإسباني.


وأكدت جريدة "ديلي إكسبرس البريطانية" أن ريال مدريد سيدخل لقاء غرناطة، بطريقة لعب 4-3-3، مع الاعتماد على جاريث بيل وإيدين هازارد في مركزي الجناح.


وكشف الجريدة إلى أن مدريد سيبدأ بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس

خط الهجوم: جاريث بيل، إيدين هازارد، كريم بنزيما


ويلتقي ريال مدريد غرناطة، مساء غدٍ السبت، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
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