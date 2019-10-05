تعرف على تشكبل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة بالدوري الإسباني.
وأكدت جريدة "ديلي إكسبرس البريطانية" أن ريال مدريد سيدخل لقاء غرناطة، بطريقة لعب 4-3-3، مع الاعتماد على جاريث بيل وإيدين هازارد في مركزي الجناح.
وكشف الجريدة إلى أن مدريد سيبدأ بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو
خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس
خط الهجوم: جاريث بيل، إيدين هازارد، كريم بنزيما
ويلتقي ريال مدريد غرناطة، مساء غدٍ السبت، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
Advertisements
- سولاري يستدعي 20 لاعبًا لمواجهة الذئاب روما بدوري الأبطال
- تشكيل ريال مدريد أمام فياريال.. لا مفاجآت
- مفاجأت في تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة
- مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام أياكس بدوري الأبطال
- زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي
- بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل
- 7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان
- مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية
- عاجل - تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بث مباشر beIN LIVE
- أخبار ريال مدريد: حسم صفقة الشتاء الأولي وبيريز يضع 3 صفقات أمام زيدان وصدمة جديدة ونجم نابولي يفضل الريال على البرسا
المزيد عن: ريال مدريد وغرناطة ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر