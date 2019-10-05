نجم الأهلي يرغب في الرحيل في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي حصل على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بأنه سيحصل على فرصته إذا أتيحت له الظروف فى المباريات المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية وجود حالة من الغضب تسيطر على علي لطفي حارس الأهلي البديل وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات بالإضافة إلى عدم تطبيق الجهاز الفني للفريق لسياسة التدوير في هذا المركز.



وأشارت التقارير إلى أن علي لطفي يفكر بجدية في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصته في المشاركة في المباريات ومن أجل استعادة مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل الإنضمام إلى القلعة الحمراء.



وأعرب علي لطفي حارس الأهلي في الفترة الأخيرة عن استيائه من سياسة رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.



يذكر أن علي لطفي انضم للأهلي في يناير 2018 من إنبي ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن المشاركة والتشكيل الأساسي للمارد الأحمر.