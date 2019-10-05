ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في الميركاتو الشتوي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
Advertisements
نجم الأهلي يرغب في الرحيل في الميركاتو الشتوي
الاهلي
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي حصل على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بأنه سيحصل على فرصته إذا أتيحت له الظروف فى المباريات المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية وجود حالة من الغضب تسيطر على علي لطفي حارس الأهلي البديل وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات بالإضافة إلى عدم تطبيق الجهاز الفني للفريق لسياسة التدوير في هذا المركز.

وأشارت التقارير إلى أن علي لطفي يفكر بجدية في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصته في المشاركة في المباريات ومن أجل استعادة مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل الإنضمام إلى القلعة الحمراء.

وأعرب علي لطفي حارس الأهلي في الفترة الأخيرة عن استيائه من سياسة رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.

يذكر أن علي لطفي انضم للأهلي في يناير 2018 من إنبي ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن المشاركة والتشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

وينتظم علي لطفي مع زملاؤه في الأهلي في تدريبات الجيمانيزيوم والتدريبات الجماعية بشكل مستمر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباراة الاهلي واسوان الاهلي ضد الانتاج الحربي االاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status