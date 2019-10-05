نجم الأهلي يرغب في الرحيل في الميركاتو الشتوي
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي حصل على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بأنه سيحصل على فرصته إذا أتيحت له الظروف فى المباريات المقبلة.
وأكدت التقارير الصحفية وجود حالة من الغضب تسيطر على علي لطفي حارس الأهلي البديل وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات بالإضافة إلى عدم تطبيق الجهاز الفني للفريق لسياسة التدوير في هذا المركز.
وأشارت التقارير إلى أن علي لطفي يفكر بجدية في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصته في المشاركة في المباريات ومن أجل استعادة مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل الإنضمام إلى القلعة الحمراء.
وأعرب علي لطفي حارس الأهلي في الفترة الأخيرة عن استيائه من سياسة رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.
يذكر أن علي لطفي انضم للأهلي في يناير 2018 من إنبي ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن المشاركة والتشكيل الأساسي للمارد الأحمر.
وينتظم علي لطفي مع زملاؤه في الأهلي في تدريبات الجيمانيزيوم والتدريبات الجماعية بشكل مستمر.
Advertisements
- رافق "فايلر" في 3 أندية.. تعرف على "توماس بينجيلي" مخطط أحمال الأهلي الجديد
- رينيه فايلر.. هل ينجح السويسري رغم إنتقادات الجماهير ؟
- فايلر معجب بنجم الأهلي الجديد
- الرجل الغامض بسلامته.. 5 علامات استفهام حول فلسفة رينيه فايلر
- نجم الأهلي يدخل ثلاجة فايلر
- بعد أزمته الأخيرة.. الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي
- الأهلي يصدم صالح جمعة بفرمان جديد
- حارس الأهلي يعترض على رينيه فايلر
- صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في الأهلي برد فعل قوي ضد فايلر
المزيد عن: مباراة الاهلي واسوان الاهلي ضد الانتاج الحربي االاهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر