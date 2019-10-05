بوكيتينو يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن تدريب توتنهام
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
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محمد علي
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تحدث المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو لأول مرة عن الأنباء التي تؤكد رحيله عن صفوف نادي توتنهام في هذه الفترة، خاصة بعد الخسارة المذلة على يد نادي بايرن ميونخ في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر الجمعة، قال مارويسيو بوكيتينو حول حقيقه رحيله عن النادي اللندني: " في الحقيقة أنا أتمنى البقاء في توتنهام لسنوات عديدة مقبلة، لا أريد الرحيل عن النادي في هذا التوقيت على الإطلاق".
وأكمل المدرب الأرجنتيني تصريحاته ليؤكد على حزنه الشديد وكامل إعتذاره لجماهير توتنهام عن خسارة أمام بايرن ميونخ، وعلق على ذلك بقوله:" يوم الأثنين كنت أفضل مدرب في العالم، ويوم الثلاثاء بعد الهزيمة أصبحت أسوء مدرب في العالم، هذه هي كرة القدم، وهذا هو الواقع حين تخسر ولا تستطيع الدفاع عن نفسك".
وختم بوكيتينو تصريحاته حول هذه النقطة مؤكدًا أنه يريد البقاء في صفوف نادي توتنهام لمدة 5 سنوات قادمة على أقل تقدير.
يذكر أن توتنهام سيخوض مباراة قوية مساء السبت أمام نادي برايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ويحتاج توتنهام إلى تحقيق الإنتصار في تلك المباراة من أجل أن يرفع رصيده إلى النقطة رقم 14 ويقترب أكثر من أندية القمة في الدوري الإنجليزي.
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