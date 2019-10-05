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أول رد رسمي من برشلونة عن حقيقة مفاوضاته مع مدرب ريفير بليت

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
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أول رد رسمي من برشلونة عن حقيقة مفاوضاته مع مدرب ريفير بليت
مدرب ريفير
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محمد علي
 
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كشف نادي برشلونة عن حقيقة وجود مفاوضات وإتصالات بينه وبين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت، لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني، خاصة بعد النتائج الجيدة التي يحققها المدرب الأرجنتيني مع الفريق صاحب الألوان البيضاء والحمراء في بطولة كوبا لبيرتادوريس.


وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي برشلونة قد نفى هذا الأمر شكلًا ومضمونًا وأكد أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع جاياردو من أجل تدريب البارسا، مؤكدة أن برشلونة سعيد بالنتائج التي يحققها رفقة إرنستو فالفيردي في هذه الفترة تحديدًا، خاصة بعد الفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.


الجدير بالذكر، جاياردو بعد واحد من أنجح المدربين في تاريخ نادي ريفير بليت، حيث نجح في أن يحقق للفريق 10 ألقاب خلال 5 سنوات فقط، كان أخرها وأهمها لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس على حساب الغريم التقليدي بوكا جونيورز بعد نهائي السوبر كلاسيكو في العام الماضي.


وفي هذا الموسم، يبدو أن جاياردو قد أصبح قريب للغاية من بلوغ النهائي مرة أخرى، وذلك بعدما وصل إلى دور نصف النهائي، ونجح في الإنتصار في لقاء الذهاب في السيمي فاينال بهدفين مقابل لاشيء على حساب غريمه بوكا جونيورز.
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