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تعرف على موعد حفل عمر خيرت المرتقب بالأوبرا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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تعرف على موعد حفل عمر خيرت المرتقب بالأوبرا
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يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا موسيقيًا مرتقبًا بأحد مولات التجمع الخامس يوم 11 أكتوبر الجارى. 

ومن المنتظر أن يقدم خيرت، خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة,

نبذة عن عمر خيرت

ومن المعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ومن مواليد 11 نوفمبر ،1948 وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

أبو بكر خيرت

ينتمي لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد اثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أسرة محبة للفنون

أما جده هو محمود خيرت كان محامياً وكان مهتماً جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. 

ووالده كان مهندسًا معماريًا متخصصًا في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.


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