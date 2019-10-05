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"بكري": رئيس الوزارء سيلقي بيانا أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
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بكري: رئيس الوزارء سيلقي بيانا أمام البرلمان الثلاثاء المقبل
مدبولي - أرشيفية
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قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء سيلقي بيانا الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب استجابة لدعوة علي عبد العال رئيس المجلس.

وكتب "بكري"، تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت: "علمت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سوف يحضر لإلقاء بيان أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم".

وأضاف عضو البرلمان: "سوف يحضر معه عدد كبير من الوزراء، وكان رئيس مجلس النواب قد طلب الأسبوع الماضي من رئيس الحكومة الحضور الى المجلس لإلقاء بيان عن سياسات الحكومة وسبل علاج المشاكل الجماهيرية".

استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته بعد الانتهاء من عطلته الصيفية، بانعقاد الدور الخامس والأخير له وعقد جلستين الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحضور أعضاء مجلس النواب.

بدأ المجلس، الجلسة العامة الأولى، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بالدعوة لانعقاد الدور الخامس للبرلمان والفصل التشريعي له، مع تلاوة قرار فض دور الانعقاد الرابع.

خلال الجلسة ألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة له بمناسبة انعقاد الدور الخامس والأخير للمجلس، موضحا أن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، قائلا: دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومى.

أعلن عبدالعال، دعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان، مؤكدًا أن رئيس الوزراء مدعو لإلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين المصريين.
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