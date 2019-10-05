"بكري": رئيس الوزارء سيلقي بيانا أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته بعد الانتهاء من عطلته الصيفية، بانعقاد الدور الخامس والأخير له وعقد جلستين الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحضور أعضاء مجلس النواب.

بدأ المجلس، الجلسة العامة الأولى، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بالدعوة لانعقاد الدور الخامس للبرلمان والفصل التشريعي له، مع تلاوة قرار فض دور الانعقاد الرابع.



