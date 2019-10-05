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موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم السبت 5-10-2019 مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ON SPORTS HD

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم السبت 5-10-2019 مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ON SPORTS HD
الاهلي
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علي نبوي
 
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أسوان أمام الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة أون سبورت وتايم سبورتس.


ويدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.

ويطلع رجال المدرب السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث في رحلتهم للدفاع عن لقب الدوري والذي توج به في الفريق في المواسم الأربع الأخيرة.


ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الإنتاج الحربي.


ويخوض الأهلي لقاء اليوم مكتملًا للصفوف باستثناء محمود متولي والذي يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف منذ تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك بالسوبر المصري والذي أقيم الشهر الماضي.


واستعد الأهلي جيدًا للقاء اليوم حيث خاض الفريق مرانًا وحيدًا على ستاد مختار التتش ويم الخميس، ثم سافر إلى أسون فجر الجمعة ليؤدي المران الأخير في نفس توقيت المباراة وعلى الملعب الذي سيقام عليه.

أما فريق أسوان فيسعى لاستغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال النتيجة الإيجابية التي حققها في المباراة الماضية أمام مضيفه إف سي مصر بالتعادل وحصد أول نقطة في مشوار الفريق.
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