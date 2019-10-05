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اسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 بمحلات الصاغة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
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اسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 بمحلات الصاغة
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اسعار الذهب اليوم

 استقرت اسعار الذهب اليوم المحلية، اليوم السبت، بأسواق الذهب بعدما شهدت ارتفاع امس بقيمة 6 جنيها في الجرام.

 

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل  عيار 18 سجل 589 جنيها ، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 687 جنيها ، بينما سجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5499 جنيها

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

778 إلى 781

عيار 22 

713 إلى 716

عيار 21

681 إلى 683

عيار 18

584 إلى 585

عيار 14

454 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.205 إلى 24.276

الجنيه الذهب

5,448 إلى 5,464

الكيلو

778.286 إلى 780.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.61جنيه      

 48.41$

سعر الذهب عيار 22

 723.82جنيه

 44.37$

اسعار الذهب عيار 21

690.93جنيه       

42.36$

اسعار الذهب عيار 18

 592.22جنيه

36.31$

سعر الذهب عيار 14

460.61جنيه

28.24$

سعر الذهب عيار 12

394.18جنيه

24.24 $

سعر الذهب عيار 9

296.11جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,557 جنيه

1,506 $

اسعار جنيه الذهب

5,527 جنيه

338.87 $

اسعار كيلو الذهب

789,613 جنيه

48,408 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

26 سبتمبر

789.53

690.85

592.16

460.56

394.76

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

 


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