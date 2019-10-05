اسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 بمحلات الصاغة

اسعار الذهب اليوم

استقرت اسعار الذهب اليوم المحلية، اليوم السبت، بأسواق الذهب بعدما شهدت ارتفاع امس بقيمة 6 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل عيار 18 سجل 589 جنيها ، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 687 جنيها ، بينما سجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5499 جنيها

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 778 إلى 781 عيار 22 713 إلى 716 عيار 21 681 إلى 683 عيار 18 584 إلى 585 عيار 14 454 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.205 إلى 24.276 الجنيه الذهب 5,448 إلى 5,464 الكيلو 778.286 إلى 780.571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 789.61جنيه 48.41$ سعر الذهب عيار 22 723.82جنيه 44.37$ اسعار الذهب عيار 21 690.93جنيه 42.36$ اسعار الذهب عيار 18 592.22جنيه 36.31$ سعر الذهب عيار 14 460.61جنيه 28.24$ سعر الذهب عيار 12 394.18جنيه 24.24 $ سعر الذهب عيار 9 296.11جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,557 جنيه 1,506 $ اسعار جنيه الذهب 5,527 جنيه 338.87 $ اسعار كيلو الذهب 789,613 جنيه 48,408 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى