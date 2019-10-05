اسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 بمحلات الصاغة
اسعار الذهب اليوم
استقرت اسعار الذهب اليوم المحلية، اليوم السبت، بأسواق الذهب بعدما شهدت ارتفاع امس بقيمة 6 جنيها في الجرام.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
سجل عيار 18 سجل 589
جنيها ، وبلغ سعر عيار 21 ما
قيمته 687 جنيها ، بينما سجل عيار 24 ما
قيمته 785 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5499 جنيها
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
778 إلى 781
|
عيار 22
|
713 إلى 716
|
عيار 21
|
681 إلى 683
|
عيار 18
|
584 إلى 585
|
عيار 14
|
454 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.205 إلى 24.276
|
الجنيه الذهب
|
5,448 إلى 5,464
|
الكيلو
|
778.286 إلى 780.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
789.61جنيه
|
48.41$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.82جنيه
|
44.37$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.93جنيه
|
42.36$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.22جنيه
|
36.31$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.61جنيه
|
28.24$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.18جنيه
|
24.24 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.11جنيه
|
18.15 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,557 جنيه
|
1,506 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,527 جنيه
|
338.87 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,613 جنيه
|
48,408 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه
مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
3 أكتوبر
|
789.61
|
690.93
|
592.22
|
460.61
|
394.81
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
|
30 سبتمبر
|
770.90
|
674.56
|
578.19
|
449.70
|
358.45
|
29 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
28 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
27 سبتمبر
|
785.38
|
687.22
|
589.04
|
458.14
|
392.69
|
26 سبتمبر
|
789.53
|
690.85
|
592.16
|
460.56
|
394.76
|
25 سبتمبر
|
789.26
|
690.62
|
591.95
|
460.40
|
394.63
|
24 سبتمبر
|
804.03
|
703.54
|
603.02
|
469.02
|
402.01
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