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حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة24 35
شبين الكوم23 34
طنطا22 33
دمنهور20 32
الإسكندرية20 31
بلطيم20 30
مطروح22 31
السلوم20 30
سيوة22 34
بورسعيد24 30
دمياط23 30
الزقازيق21 34
الإسماعيلية20 35
السويس21 35
العريش20 32
رفح19 31
رأس سدر23 35
نخل14 34
نويبع22 34
طابا22 32
كاترين15 32
الطور23 35
شرم الشيخ25 36
الغردقة26 37
مرسى علم24 35
الفيوم22 36
بني سويف22 36
المنيا20 36
أسيوط21 36
سوهاج21 38
قنا21 39
الأقصر23 40
أسوان27 41
أبو سمبل26 42
الوادي الجديد21 40
شلاتين26 37
أبو رماد25 36
حلايب28 34
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2738
المدينة المنورة2741
الرياض2740
المنامة2730
أبوظبي2938
الدوحة2937
الكويت2340
دمشق1824
بيروت2528
عمان1631
القدس1427
غزة1929
بغداد2037
مسقط2933
صنعاء1326
الخرطوم2636
طرابلس1927
تونس1828
الجزائر1626
الرباط1525
نواكشوط2531

درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0820
كوالالمبور2433
طوكيو1825
أثينا1826
روما1224
باريس1217
مدريد1228
برلين0311
لندن1116
مونتريال0611
موسكو0211
نيويورك1216
واشنطن1421

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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