حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 31 بلطيم 20 30 مطروح 22 31 السلوم 20 30 سيوة 22 34 بورسعيد 24 30 دمياط 23 30 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 35 السويس 21 35 العريش 20 32 رفح 19 31 رأس سدر 23 35 نخل 14 34 نويبع 22 34 طابا 22 32 كاترين 15 32 الطور 23 35 شرم الشيخ 25 36 الغردقة 26 37 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 36 بني سويف 22 36 المنيا 20 36 أسيوط 21 36 سوهاج 21 38 قنا 21 39 الأقصر 23 40 أسوان 27 41 أبو سمبل 26 42 الوادي الجديد 21 40 شلاتين 26 37 أبو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 38 المدينة المنورة 27 41 الرياض 27 40 المنامة 27 30 أبوظبي 29 38 الدوحة 29 37 الكويت 23 40 دمشق 18 24 بيروت 25 28 عمان 16 31 القدس 14 27 غزة 19 29 بغداد 20 37 مسقط 29 33 صنعاء 13 26 الخرطوم 26 36 طرابلس 19 27 تونس 18 28 الجزائر 16 26 الرباط 15 25 نواكشوط 25 31





درجات الحرارة اليوم السبت 5/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 08 20 كوالالمبور 24 33 طوكيو 18 25 أثينا 18 26 روما 12 24 باريس 12 17 مدريد 12 28 برلين 03 11 لندن 11 16 مونتريال 06 11 موسكو 02 11 نيويورك 12 16 واشنطن 14 21





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



