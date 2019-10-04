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عاجل.. انفجار بخط الغاز في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:44 م
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عاجل.. انفجار بخط الغاز في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم
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سيطرت حالة من الرعب على أهالى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مساء اليوم الجمعة، بعد تسرب غاز شديد بالمنطقة، عقب حدوث انفجار مفاجئ بالخط الرئيسي

وتمكنت، منذ قليل، طوارئ الغاز والحماية المدنية، بالاشتراك مع قوات أمن الفيوم، من السيطرة على تسرب الغاز.

وأكد مصدر مسئول، أن تسريب الغاز نتيجة الانفجار بمنطقة كوم أوشيم، حدث بالخط الرئيسي، والذي يبلغ 70 بئرا، والمغذي لمحافظة الفيوم، وموقعه خلف محطة كهرباء الفيوم.

وأوضح أنه تم السيطرة عليه، والتوصيل في الحال، والتعامل مع الواقعة بحذر؛ لتلاشي أي مخاطر أخرى قد تضر بالمواطنين، والذي جاء نتيجة ضغط شديد عليه، ما أدى لانفجاره، والسيطرة عليه.

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