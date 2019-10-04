غدًا.. إيناس عزالدين ضيفة نور يوسف على شاشة "المحور"

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تستضيف الإعلامية نور يوسف، غداً السبت، المطربة إيناس عزالدين نجمة أرب ايدول فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة المحور.



وتتحدث "عزالدين" خلال الحلقة عن تكريمها من وزارة الثقافة الجزائرية فى دولة المليون شهيد، كما تكشف تفاصيل خاصة لأول مرة عن تطورات دعم معالى الوزير تركى آل شيخ لها كموهبة فنية، وأبرز المصاعب التى تواجهها وشباب جيلها من المطربين فى الوسط الغنائي.



كما يتناول اللقاء علاقتها بالفنان محمد رمضان، وحقيقة مهاجمتها له فى الفترة الأخيرة، وإمكانية تعاونها معه فى الفترة المقبلة، وعدد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية.



الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً من تقديم الإعلامية نور يوسف على شاشة قناة المحور.



من ناحية اخري قررت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة Arab Idol، الاحتفال بعيد ميلادها في دولة جديدة، مثلما عودت جمهورها، أن كل عيد ميلاد لها تحتفل به في بلد مختلفة.





وقامت عز الدين، بتأجيل عيد ميلادها، لمدة أسبوع لكي تحتفل به في بلد المليون شهيد "الجزائر" الشقيقة، كما قالت إنه سيتم تكريمها هناك من وزراة الثقافة الجزائرية، خلال الأسبوع القادم .





صرحت إيناس، إنها في البداية كانت تحب الجزائر، ولكن بعد ذلك زاد تعلقها بها، بعد أن وصفها لها صديقها Tarek Bonois، كما تمنت أن ترى كل اصدقائها الغالين هناك.





وذلك من خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسباها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" .





علقت على الصورة قائلة " الى كل اصدقائي الغالين عليا زي ما عودتكم اغلب السنين الللي فاتت كل سنة بحتفل بعيد ميلادي في بلد مختلفة بيكون عندي فيها زيارة والسنة دي هأجل عيد ميلادي اسبوع علشان هحتفل بيه في بلد من احب البلدان لقلبي هي وشعبها واصدقائي وجمهوري فيها كتير وكان نفسي ازورها من زمان خاصة بعد وصف صديقي الغالي Tarek Bonois ليها عشقتها واغرمت بيها عيد ميلادي السنة دي هيكون في بلد المليون شهيد #الجزائر اللي بتشرف بزيارتها وتكريمي فيها الاسبوع القادم من وزراة الثقافة الجزائرية وسط اهلي واصدقائي وجمهوري الحبيب واتمنى اشوف كل اصدقائي الغالين هناك " .





تفاعل الجمهور مع هذا الخبر بفرح، منهم من قال: "أهلين بيكي" ،وقال اخر: "كل سنة وانتي طيبة" ،وعلق معجب آخر: "قمر مشاء اللله" .





إعجاب إيناس بألبوم محمد شاهين:



قالت إيناس في حوار خاص بها "انا عجبني أوي الألبوم بتاع محمد شاهين وأنا مبسوطة جداً جداً إن في حد من ولاد جيلي بدأت اشوفه نجم ودي حاجة سعداني جدا ويارب تكون دي البداية ليه وميكنش اول ولا اخر البوم.





تركي الشيخ يدعم موهبة ايناس عز الدين:



قالت عز الدين، في عرب وود " انا كنت في الطريق الصحراوي رايحة اسكندرية لقيت كمية اتصالات كتيرة جدا وناس كتير بتحاول توصلي وانا مش عارفة ايه السبب فلقيت الناس عمالين يبعتولي رسايل افتحي صفحة المستشار تركي الشيخ هتلاقي منزل فيدو وبيطلب منك التواصل مع مستر حمادة اسماعيل لانه عايز يدعمك فرحت جدا إن فيدو بسيط زي ده يوصل بالسرعة دي .





رأي إيناس عز الدين في إعلان حمو بيكا:



قالت عز الدين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": "حمو بيكا وكرشه هما الاتنين عاملين إعلان وحقيقي الموضوع كله على بعضه اععععععع طالع يحسس على كرشه ومعاه عيل بيض وهما الاتنين بيرجعوا البوقين اللي اتقالهم يقولوهم وحقيقي حاجة تجيب قلبان معدة "



"يعني الاشكال اللي شبه الزومبي اللي زمان كانت بتتقفش تحري دلوقتي بقوا نجوم تلفزيون.. البلد دي حالها يخوف ويقرف الاتنين مع بعض ".



