ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. القصة الكاملة لـ 3 أشقاء في قنا استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
Advertisements
شاهد.. القصة الكاملة لـ 3 أشقاء في قنا استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
أذاع الإعلامي أحمد فايق، تقريرا مصورا، عن 3 أشقاء في محافظة قنا بصعيد مصر استعادوا بصرهم عقب إجراء عملية "زرع قرنية"، والتي تمثل معجزة خاصة أن منهم من فقد البصر منذ 30 عاما.

وقال جابر عبدالله، أحد الأشقاء الثلاثة الذين استعادوا نظرهم، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إنه كان يري الإنسان مثل الشبح، لافتا إلى أن نسبة نظره حوالي متر واحد فقط.

وأضاف: عبدالله، "كل الأطباء احبطوني ولكن دكتورة رانيا صديق قالت ليه إن العملية هتنجح".

في حين، قال شقيقه: "من 30 مش بشوف ومكنتش متوقع أشوف.. والحمدالله ربنا بعت لينا ناس عشان نعمل العلمية".

من جانبها، قالت رانيا صديق، الطبيب المعالج للأشقاء الثلاثة إنهم جميعا استطاعوا الرؤية بعد إجراء زراعة قرنية"، معقبة: "لما بشوفهم وهما داخلين بيضحكوا بعد العملية سواء جابر أو عبدالله ومحمد كنت متأثرة جدا".

ولفتت إلى أن مبادرة "عينيك في عنيا" لمكافحة العمي" التابعة لمؤسسة "صناع الخير"، أجرت العملية لـ 3حالات، متابعة: "الأشقاء أصيبوا بالعمى نتيجة زواج الأقارب ولابد من التوعية في هذا الشأن".

ونوهت الطبيب المعالج للأشقاء الثلاثة إلى أن نسبة التحسن 10% وقد تزداد الفترة المقبلة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محافظات قنا زراعة قرنية أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status