شاهد.. القصة الكاملة لـ 3 أشقاء في قنا استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

أذاع الإعلامي أحمد فايق، تقريرا مصورا، عن 3 أشقاء في محافظة قنا بصعيد مصر استعادوا بصرهم عقب إجراء عملية "زرع قرنية"، والتي تمثل معجزة خاصة أن منهم من فقد البصر منذ 30 عاما.





وقال جابر عبدالله، أحد الأشقاء الثلاثة الذين استعادوا نظرهم، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إنه كان يري الإنسان مثل الشبح، لافتا إلى أن نسبة نظره حوالي متر واحد فقط.





وأضاف: عبدالله، "كل الأطباء احبطوني ولكن دكتورة رانيا صديق قالت ليه إن العملية هتنجح".





في حين، قال شقيقه: "من 30 مش بشوف ومكنتش متوقع أشوف.. والحمدالله ربنا بعت لينا ناس عشان نعمل العلمية".





من جانبها، قالت رانيا صديق، الطبيب المعالج للأشقاء الثلاثة إنهم جميعا استطاعوا الرؤية بعد إجراء زراعة قرنية"، معقبة: "لما بشوفهم وهما داخلين بيضحكوا بعد العملية سواء جابر أو عبدالله ومحمد كنت متأثرة جدا".





ولفتت إلى أن مبادرة "عينيك في عنيا" لمكافحة العمي" التابعة لمؤسسة "صناع الخير"، أجرت العملية لـ 3حالات، متابعة: "الأشقاء أصيبوا بالعمى نتيجة زواج الأقارب ولابد من التوعية في هذا الشأن".



