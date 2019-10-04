تعين المستشارة التجارية مها زكريا رئيسًا للجنة الاستشارية الدولية للقطن

أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري عن تولى السيدة المستشار التجاري مها زكريا منصب رئيس اللجنة الدائمة التي تعد المحرك الرئيسي للجنة الاستشارية الدولية للقطن.

وأضاف مكتب التمثيل التجاري في بيان له، أنة سيتم الإعلان رسميا عن توليها هذا المنصب خلال الاجتماع السنوي القادم للجنة الاستشارية رقم (78) الذي سيعقد خلال الفترة 2-5 ديسمبر 2019 في استراليا.

تعد اللجنة الاستشارية الدولية للقطن والتي تأسست عام 1939 احدى اهم المنظمات الدولية التي تضم اكبر الدول المنتجة والمستهلكة والمصدرة والمستوردة للقطن ومنتجاته عالمياً، حيث تعقد المنظمة اجتماعاً سنوياً لعرض المستجدات المتعلقة بعملها للتنسيق ووضع خطط التحرك المناسبة.

ومن ابرز المهام التي تقوم بها المنظمة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في مجال القطن وتمثيلها في المحافل الدولية، واتخاذ أیة تدابیر مناسبة وعملیة بهدف تعزیز التعاون الدولي لسلامة الاقتصاد العالمي للقطن، فضلاً عن جمع، ونشر، وحفظ المعلومات المتعلقة بالإنتاج العالمي والتجارة والاستھلاك، والأسھم وأسعار القطن والغزل والنسیج والألیاف الأخرى.

تعد مصر من الدول المؤسسة للمنظمة مع كل من الولايات المتحدة، الهند، فرنسا، البرازيل، اسودان، وتضم اللجنة حاليا 29 دولة في عضويتها، من اهمهم الارجنتين، استراليا، البرازيل، الاتحاد الأوربي، الهند، نيجريا، باكستان، روسيا، جنوب افريقيا، السودان، سويسرا، تايوان، الولايات المتحدة، اوزباكستان .

هذا وقد صرحت المستشار التجاري / مها زكريا انها تشرفت بتمثيل مصر في رئاسة اللجنة الدائمة بالمنظمة الدولية، عقب توليها منصب النائب الأول للجنة الدائمة على مدار الشهور الاخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية الذي عقد في ديسمبر الماضي في ساحل العاج .

وأضافت ان اللجنة الدائمة التي تولت رئاستها تقوم بتمثیل اللجنة الاستشاریة في واشنطن خلال باقي العام، حيث تعقد اجتماعاتها 6 مرة سنوياً، ومن ابرز المهام التي تقوم بها اللجنة الدائمة إعداد برامج العمل المناسبة للمنظمة، وتطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة، والمعھد الدولي للقطن، والمنظمات الأخرى المعنية بالأمور التي تھم اللجنة الاستشاریة الدولیة للقطن، كما یقدم رئیس اللجنة الدائمة تقریرا الى للجنة الاستشاریة حول أنشطة اللجنة الدائمة منذ اجتماعھا الأخیر.

كما أوضحت مها زكريا انها تأمل خلال فترة رئاسة مصر للجنة الدائمة للمنظمة ان تنعكس الجهود المبذولة بشكل إيجابي على زيادة الوعي لدى كافة الأطراف والجهات المصرية المعنية بالقطن، بما يساعد على الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظمة، ومن ثم زيادة الإنتاج، ونمو الصادرات المصرية من الاقطان، لا سيما وان مصر من اهم الدول المنتجة للقطن طويل التيلة .

تجدر الإشارة الى أن مصر صدرت ما يزيد عن 754.2 ألف قنطار مترى قطن لـ24 دولة بقيمة 2 مليار جنيه خلال الموسم الزراعى 2018، وكان من اهم تلك الدول الأردن، السعودية، النمسا، لبنان، المغرب، سلوفينيا، البرتغال، إيطاليا .