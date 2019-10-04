ننشر تفاصيل برنامج مقالب فيفي عبده الجديد

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علم "الفجر الفني" أن برنامج مقالب فيفي عبده والذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، تم تصوير حلقاته كاملة والمقلب عبارة عن غرفة واحدة داخل منزل سيكون بداخلها المقلب ولا يوجد به انتقالات كثيرة.





ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة "MBC5"، وهو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومنهم حسن الرداد، حمدي الميرغني، سمية الخشاب ،أحمد زاهر ، عصام الحضري وإيهاب توفيق وأحمد بدير بالاضافة لعدد كبير من الفنانين المغاربة.



كما تضم قناة "MBC5" عددا من البرامج والمسلسلات منها، "مسرح المغرب" والذي يعرض أسبوعيا ويضم عددا من العروض المباشرة من الدار البيضاء، و"خالد وأحبابه" ويقدمه الشاب خالد وهو من نوعية البرامج الترفيهي.



وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابق من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية ،سامح الصريطي،أحمد كراره، سناء شافه ومسار الغيطي.





يذكر أن فيفي عبده، من أبرز الفنانين المتفاعلين علي السوشيال ميديا فهي حارصة دائماً على نشر الصور ومقاطع الفيديو ليها.





جدير بالذكر أن فيفي عبده تم تكريمها من قبل "نادي الطيران" في مصر كأم مثالية في ١٦ مارس ٢٠١٤ خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.





كانت بدايتها عندما ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها فيلم "من عظماء الإسلام"، عام ١٩٧٠ ثم توالت أدوارها في السينما كمراقصة وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.





أعمال فيفي عبده الفنية والمسرحية



من المسلسلات: الحقيقه والسراب، الست أصليه، أزهار، كيد النسا، يا انا يا أنتي، مملكه الغجر،سوق الخضار.





الأفلام: الرساله، من يطفئ النور، جحيم أمراه، زنقه ستات، الغجر، الصاغه، ليله قتل،الثعالب، مهمه في فيلم قديم.





المسرحيات: شباب أمراه، اخطف واجري، حزمني يا، قشطه وعسل، شهر عسل بصل ،حاره العوالم.





وقامت أيضا بتقديم برامج تلفزيونية، "سلام مربع" على قناة إيه أر تي، و"أحلي مسا "علي قناة إم بي سي، و"خمسة مووواه "على قناة تن.



