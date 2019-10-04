جوتيريس يدعو الأمن في العالم لضبط النفس خلال المظاهرات
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:58 م
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وكالات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حرية التعبير، خلال المظاهرات التي يشهدها العالم.
وجاء في البيان أن جوتيريس "يتابع من كثب المظاهرات الأخيرة في دول عديدة في العالم"، في حين نظمت في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر الأخيرة مظاهرات، غالبا ما تخللتها أعمال عنف في هونغ كونغ والعراق وجنوب أفريقيا والإكوادور وفرنسا وهايتي.
وأضاف النص "أنه قلق جدا لأن تكون هذه المظاهرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حرية التعبير والتجمع سلميا هما حقان أساسيان يجب احترامهما".
وطلب الأمين العام من "قوات الأمن التصرف في كل الأوقات بأقصى درجات ضبط النفس"، والتعامل مع أي عمل عنف ضمن احترام حقوق الإنسان.
ودعا أيضا المتظاهرين إلى تجنب اللجوء إلى القوة.
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