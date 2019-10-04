مادلين طبر في حفل تكريمها: دعوة عالمية للقضاء علي الفقر والعيش في سلام



وأعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها باختيار إدارة مهرجان المدينة والسينما الدولي بالدار البيضاء لها، لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، والذي تم إقامته خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.





وقالت مادلين طبر،في تصريحاتها إن سعادتها لا توصف بتكريمي لأول مرة بالمغرب في مهرجان المدينة والسينما الدولي،مشيرة إلى أن أي تكريم تحصل عليه يضعها في موضع المسئولية ويدفعها لتقديم الأفضل دائما، مؤكدة حرصها على تلبية أي دعوة تتلقاها للمشاركة في المهرجانات السينمائية المختلفة باعتبارها فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والخبرات وخلق حوار بين الفنانين بعضهم البعض في بلادهم وبينهم وبين الفنانين في الدول الأخرى.



ونوهت إلى أن إدارة مهرجان المدينة والسينما الدولي بالدار البيضاء تبذل قصارى جهدها لخروج الدورة الثانية للمهرجان في أبهى صورة ممكنة، لافتة إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تعج بالفعاليات والندوات والعروض المتميزة.





جدير بالذكر أن مهرجان المدينة والسينما تنظمه مجلس جهة الدار البيضاء- سطات تحت إشراف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب وبدعم من المركز السينمائي المغربي ومؤسسات أخرى.





ويأتي هذا التكريم الأول بالمغرب لمادلين طبر، التي سبق لها أن شاركت في عضوية لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني بمدينة آسفي المغربية عام 2008 برئاسة المخرج التشادي محمد الصالح هارون، احتفاء بتجربتها المعتبرة في التمثيل السينمائي والتلفزيوني والإذاعي.



قالت الفنانة مادلين طبر، أثناء تكريمها بمؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية إن التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.وأضافت "طبر"، أن الهدف الأمثل للتنمية المستدامة هو التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها.وأكدت "طبر"، أن الفن له تاثير في المجتمع و لابد من استغلال أهداف التنمية المستدامة فى الفن لاكتساب الخبرات والأرتفاع بصناعة الفن وتنمية مهارات العاملين بقطاع الفن بشكل عام.وتم تكريم مادلين طبر من قبل إدارة مؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية تحت شعار إفريقيا في عيون مصر ويقام تحت رعاية وزارة السياحة والاثار والكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي وهيئة تنشيط السياحة والسياحة والطاقة الجديدة وسفارات كينا وتنزانيا وسيراليون وغينيا ونامبيبا ومالاوى.