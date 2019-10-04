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مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة.. وغيابات بالجملة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:42 م
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مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة.. وغيابات بالجملة
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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أعلن زين الدين زيدان قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة غرناطة في الرابعة مساء يوم غد السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد التي شهدت غياب البرازيلي مارسيلو بسبب الإصابة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: أريولا - ألتوب - بيلمان

 

في الدفاع: أودريوزولا - كارفاخال - ميليتاو - فاران - راموس

 

في خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو

 

في خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل - يوفيتش – رودريجو

 

ويأتي ريال مدريد في صدارة الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، أما غرناطة فهو مفاجأة الليجا حتى الآن باحتلاله وصافة المسابقة برصيد 14 نقطة.

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