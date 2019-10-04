عكاشة: حرب أكتوبر سابقة لم تحدث من قبل.. والجيش المصري قادر على تكرارها
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:33 م
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أمنية فوزي
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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تمتلك الدرع والسيف منذ حرب أكتوبر وحتى الآن، معلقًا: "هذه هي قواتنا المسلحة".
وأشار "عكاشة"، خلال تقديم ببرنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إلى أن القوات المسلحة تطور وتحدث أسلحتها القتالية بما يتلائم ويتناسب مع أوضاع المنطقة التي تمثل جزءً من منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط يعيش على صفيح ساخن، وصلت درجة حرارته إلى أعلى درجة.
ولفت "الإعلامي"، إلى أنه في مثل هذه الأيام في عام 1973 كان الجيش المصري لا ينام استعدادًا للحرب، التي لم يخبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات موعدها لأحد إلا لعدد قليل جدًا.
وأضاف "عكاشة"، أن الرئيس الراحل السادات قام بعمل خداع استراتيجي لم يتخيله أحد أثناء حرب أكتوبر، معلقًا: "أنور السادات كان عنده دماغ سم، كان بشر ولديه أخطاء ونجاحات وتفوقات".
وذكر أن إعادة الحياة السياسية لمصر من أهم انتصارات حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن انتصار 6 أكتوبر كان انتصارًا لكل العرب وليس لمصر بمفردها، مؤكدًا أن حرب أكتوبر سابقة لم تحدث قبلها سابقة، ولكن جيش مصر قادر على أن يكررها في أي لحظة، معلقًا: "إذا أرادت مصر أن تكشر عن أنيابها لأي عدو فستفعل ذلك"، منوهًا بأن مصر أصبح لديها الآن عدد كبير من الأعداء، ولا مفر من أن تقاتل القوات في المستقبل.
وأشار "عكاشة"، خلال تقديم ببرنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إلى أن القوات المسلحة تطور وتحدث أسلحتها القتالية بما يتلائم ويتناسب مع أوضاع المنطقة التي تمثل جزءً من منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط يعيش على صفيح ساخن، وصلت درجة حرارته إلى أعلى درجة.
ولفت "الإعلامي"، إلى أنه في مثل هذه الأيام في عام 1973 كان الجيش المصري لا ينام استعدادًا للحرب، التي لم يخبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات موعدها لأحد إلا لعدد قليل جدًا.
وأضاف "عكاشة"، أن الرئيس الراحل السادات قام بعمل خداع استراتيجي لم يتخيله أحد أثناء حرب أكتوبر، معلقًا: "أنور السادات كان عنده دماغ سم، كان بشر ولديه أخطاء ونجاحات وتفوقات".
وذكر أن إعادة الحياة السياسية لمصر من أهم انتصارات حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن انتصار 6 أكتوبر كان انتصارًا لكل العرب وليس لمصر بمفردها، مؤكدًا أن حرب أكتوبر سابقة لم تحدث قبلها سابقة، ولكن جيش مصر قادر على أن يكررها في أي لحظة، معلقًا: "إذا أرادت مصر أن تكشر عن أنيابها لأي عدو فستفعل ذلك"، منوهًا بأن مصر أصبح لديها الآن عدد كبير من الأعداء، ولا مفر من أن تقاتل القوات في المستقبل.
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