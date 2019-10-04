ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها الصيفية

مشاركة ريم فى" ولاد رزق2"

مشاركة ريم فى فيلم "نقطة تلاقى"



لمحات من حياتها الشخصية



ريم من مواليد عام 1986، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل "فض اشتباك" .





ومن أشهر أعمالها: "جبل الحلال"، "الخطيئة"، "هبة رجل الغراب"، "سرايا عابدين"، "مأمون وشركاه"، "كلبش"، "الطبال"، "الاسطورة"، "نصيبى وقسمتك".



مشاركة ريم فى فيلم العنكبوت



انضمت ريم مصطفى إلى أسرة فيلم "العنكبوت"، وتجسد فى الفيلم أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل إلى جانب الفنانة منى زكى.



تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، ويقوم الفنان أحمد السقا بأداء مشاهد الأكشن الخطرة دون الاستعانة بدوبلير.





ويشارك فى بطولته كل من منى زكى، ظافر العابدين، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى، ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان كط قصير باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميكب أب يتناسب مع إطلالتها الجميلة، وعلقت على الصورة قائلة :"سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يكون لونه أغمق".يشار أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى فيلم "ولاد رزق 2" كضيفة شرف خلال الأحداث بجانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة منذ عرضه بالسينما.شاركت ريم مؤخرا فى فيلم "نقطة تلاقى" والفيلم تم عرضه فى افتتاح منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وهو من إخراج مروان حامد ويستعرض الفيلم المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء منذ القدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة، وقد تم عرضه مؤخرا على منصة watchit.