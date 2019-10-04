هدف ريال مدريد "بديل" كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة، ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وأوضحت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير، لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.





ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين، لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو، وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما، بالإضافة للرحيل المحتمل لـ ماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع "هاري كين".





يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين، بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم، كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات "كين" في الفترة القادمة.



