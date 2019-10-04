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برلماني: من لم يشعر بتحسن البنية التحتية في مصر "كفيف" (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:45 م
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برلماني: من لم يشعر بتحسن البنية التحتية في مصر كفيف (فيديو)
النائب السيد حجازي
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هدى عبدالرازق
 
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قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن انخفاض أسعار الوقود سيؤثر على أسعار المنتجات، حيث أن تكلفة النقل تعد أحد عوامل تحديد سعر السلعة، ومن ثم فعند خفض أسعار البنزين لا بد وأن يكون هناك تغيرا في أسعار السلع.

وأشار "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن انخفاض سعر سلعة في مصر يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة في مجال إنتاج الغاز، حيث تمتلك مصر أكبر شبكة للغازات الطبيعية وممتدة حتى قبرص، وكذلك لدى مصر أول محطتين لإسالة الغاز.

وأكد أن هناك آليات كثيرة من مهامها المراقبة على الأسواق، فضلا على أن البرلمان له دور في الرقابة تصل إلى طلب استجواب لرئيس الوزراء على أي شيىء به مغالاة، مشيدا بما تفعله الدولة لتحسين البنية التحتية في مصر، حيث أصبح يرى الخبراء أن مصر هى درة الاستثمار، معتبرا أن من لم يرى البنية التحتية في مصر ويشعر بمدى تقدمها وتطويرها "كفيفا".

وثمن عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرار القيادة السياسية والمجموعة الاقتصادية بتعويم الجنية، حيث عاد على الاقتصاد المصري بفائدة كبيرة.

هذا وقد انخفضت كافة أسعار أنواع الوقود 25 قرش وفقا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
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