والدة ديمي لوفاتو تدافع عن رحلتها إلى إسرائيل: "سأذهب بلا شك مرة أخرى دون اعتذار"

بينما اعتذرت ديمي لوفاتو عن رحلتها إلى إسرائيل - بعد تلقي رد فعل عنيف - لم تحذو والدتها حذوها. وقالت ديانا دي لا جارزا، والدة المغنية الشهيرة التي رافقت لوفاتو في رحلة مجانية هذا الأسبوع، إن زيارتهما كانت "رائعة" وأنها"ستذهب مرة أخرى بشكل غير اعتيادي".





إلى جانب صورة ايديهما اللتين تلمسان الحائط الغربي، كتبت دي لا جارزا أن التوقف في البلدة القديمة في القدس "كان أبرز ما في رحلتي". وقالت إنها "لن تنسى ذلك اليوم أبدًا أو تلك الرحلة مثل احتفلنا بالحياة والمسيحية، وما علمناه عن العقيدة اليهودية بينما نستمع إلى دعوة المسلمين للصلاة. لم يكن هناك قتال، ولا حكم، ولا كلمات قاسية. فقط الحب ".





أوضحت دي لا جارزا أنه لن يكون هناك أي اعتذار قادم منها، مضيفة: "وسأذهب بلا شك مرة أخرى بشكل غير اعتيادي في يوم من الأيام".





يوم الأربعاء، وجدت لوفاتو نفسها تعتذر عن الرحلة المجانية - التي عُمدتّ خلالها في نهر الأردن - وسط انتقادات بأنها كانت تقف وسط النزاع طويل الأمد مع فلسطين. اعتذرت لوفاتو للذين أساءت إليهم في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إن الرحلة لم تكن تعني "بيانًا سياسيًا".





وكتبت قائلة: "أنا آسفة إذا جرحت أو أساءت إلى أي شخص، فلم يكن ذلك نيتي"، مضيفة "أنا أحب جماهيري، كلهم ​​، من كل مكان".





كانت لوفاتو قد تجاهلت نصيحة المقربين منها بـ"تجاهل الأمر" في أعقاب الضجة التي أحدثتها زيارتها، مؤكدة، في موقف غير معتاد من النجوم العالميين، أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





وكانت ديمي لوفاتو قد نشرت مجموعة من الصور لها وهي في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأخرى توثق تعميدها في نهر الأردن، معلقة عليها بالقول: "أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود.عندما تم عرض الفرصة علىّ لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم".





وأضافت أنها "لم أشعر من قبل بمثل هذه الروحانية والقرب من الله" في أثناء زيارتها، وهو شيء كنت افتقده خلال الاعوام القليلة الماضية".



