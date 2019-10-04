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دعوات من البيت الأبيض بمواصلة خفض أسعار الفائدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:21 م
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دعوات من البيت الأبيض بمواصلة خفض أسعار الفائدة
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رويترز
 
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قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض اليوم إن معدل البطالة المنخفض في الولايات المتحدة ونموا مطردا للوظائف يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة.

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وقالت وزارة العمل اليوم إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما عند 3.5 بالمئة الشهر المئة وإن نمو الوظائف تزايد بخطى معتدلة رغم أن نمو الأجور يبقى راكدا.


وقال نافارو في مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.إن "هذا الرقم رغم أنه رقم جيد جدا يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي عن أن يخفض بشكل نشط أسعار الفائدة لسبب واحد بسيط.. ليس لأن الاقتصاد يتباطأ لكن لأن الدولار أعلى من قيمته الحقيقية وذلك يقتل صادراتنا".


وتأتي تعليقات نافارو بينما أثارت بيانات اقتصادية قلقا بشأن تباطؤ وشيك وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تبادل فيها كل من البلدين فرض رسوم جمركية على واردات من البلد الاخر.


وحث الرئيس دونالد ترمب مرارا مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة وقال إن قوة الدولار تلحق ضررا بالصناعات الأمريكية.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ عام 2008 وأعقبه بخفض آخر لتكاليف الاقتراض في سبتمبر للإبقاء على أطول نمو اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الآن في عامه الحادي عشر، في مساره.


وتتراوح تقديرات النمو للربع الثالث من 1.3 بالمئة إلى 1.9 بالمئة على أساس سنوي. ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بلغت 2.0 بالمئة في الربع الثاني متباطئا من معدل بلغ 3.1 بالمئة في الربع الأول.


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