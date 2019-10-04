دعوات بإلغاء السيارات التى تعمل بالبنزين بحلول 2020
دعت الدنمرك يوم الجمعة إلى حظر
السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين في أرجاء الاتحاد الأوروبي بحلول العام
2040 لمكافحة تغير المناخ.
وقدمت الدنمرك المقترح، الذي تسانده
عشر دول أخرى بالاتحاد، أثناء اجتماع لوزراء البيئة لدول الاتحاد في لوكسمبورج.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض
انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 40 في المئة بحلول 2030 في حين أن ذراعه
التنفيذية، المفوضية الأوروبية، تخطط لخفضها إلى الصفر بحلول 2050 للمساعدة في وقف
ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
وقال وزير البيئة والطاقة الدنمركي دان
يورجنسن لرويترز بعد الاجتماع إن حظر السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين من
المأمول أن يضع ضغوطا على المفوضية لاقتراح إنهاء تدريجي لكل السيارات التي تعمل
بالوقود الأحفوري في دول الاتحاد في العقدين المقبلين.
وكانت الدنمرك قد استحوذت على عناوين
الأخبار في أكتوبر تشرين الأول 2018 عندما أعلنت حكومتها أنها ستحظر بيع كل
السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2030، لكنها ألغت في وقت لاحق تلك
الفكرة لأن هذا سسينتهك قواعد الاتحاد.
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