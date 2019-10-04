ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البترول: لجنة التسعير للمواد البترولية لا تعمل بشكل اجتهادي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:13 م
Advertisements
البترول: لجنة التسعير للمواد البترولية لا تعمل بشكل اجتهادي
لجنة التسعير للمواد البترولية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن أسعار المواد البترولية انخفضت بنحو 3%، وهو ما يعادل 25 قرشًا لكل أنواع المواد البترولية، وذلك وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لا تعمل بشكل اجتهادي، وإنما هناك معادلة يتم الحساب على أساسها، موضحا أن اللجنة وجدت أن سعر الصرف، وسعر خام البرنت انخفض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 2،3%.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن لجنة التسعير ستجتمع كل 3 أشهر، وتحدد السعر سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقا لمتوسطات سعر الصرف، وخام البرنت.

هذا وقد أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية أمس انخفاض أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها نحو 25 قرشًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من اليوم.

وأكد الخبراء، أن انخفاض الأسعار للمواد البترولية ليس له أي علاقة بأي أحداث مرت بها البلد، بل هو قرار قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بأن يتم تحديد السعر بشكل تلقائي كل 3 شهور، وفقا لمتوسط سعر الصرف، وخام البرنت.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة التسعير كل 3 أشهر لتحديد السعر، ولا يمكن التوقع هل سينخفض السعر أم يرتفع.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة البترول لجنة التسعير التلقائى لجنة التسعير
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
1
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
0
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status