البترول: لجنة التسعير للمواد البترولية لا تعمل بشكل اجتهادي



وأكد الخبراء، أن انخفاض الأسعار للمواد البترولية ليس له أي علاقة بأي أحداث مرت بها البلد، بل هو قرار قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بأن يتم تحديد السعر بشكل تلقائي كل 3 شهور، وفقا لمتوسط سعر الصرف، وخام البرنت.



ومن المقرر أن تنعقد لجنة التسعير كل 3 أشهر لتحديد السعر، ولا يمكن التوقع هل سينخفض السعر أم يرتفع.

قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن أسعار المواد البترولية انخفضت بنحو 3%، وهو ما يعادل 25 قرشًا لكل أنواع المواد البترولية، وذلك وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لا تعمل بشكل اجتهادي، وإنما هناك معادلة يتم الحساب على أساسها، موضحا أن اللجنة وجدت أن سعر الصرف، وسعر خام البرنت انخفض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 2،3%.وأوضح نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن لجنة التسعير ستجتمع كل 3 أشهر، وتحدد السعر سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقا لمتوسطات سعر الصرف، وخام البرنت.هذا وقد أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية أمس انخفاض أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها نحو 25 قرشًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من اليوم.