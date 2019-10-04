تحرك عاجل لـ التضامن تجاه أطفال إحدى الأسر بالعاشر من رمضان
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:03 م
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آيات عامر
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تعاملت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالعاشر من رمضان مع بلاغ ورد من لجنة حماية الطفل بوجود أطفال بعمر سنة ونصف وثلاث سنوات يصرخون بشكل هستيري بأحد المنازل بالمدينة وكادوا يسقطون من شرفة منزلهم الواقع في الدور السادس بعدما تركتهم والدتهم وذهبت للعمل بمصنع بالعاشر.
توجه مسؤلوا التضامن على الفور إلى العنوان المُبلغ به للتحقق والتعامل مع الواقعة وتم الاتصال بالشرطة للتوجه لمكان الأطفال وتم اصطحاب الأطفال إلى قسم الشرطة.
استدعت نيابة العاشر من رمضان، والدي الأطفال وتم أخذ تعهد عليهم بالاهتمام بأطفالهم والحفاظ عليهم وعلى أرواحهم لما يعانوه من خطورة أثناء تواجدهم بمفردهم في المنزل.
وقام مسؤلي التضامن الاجتماعي ببحث حالة الأسرة لوضع الأطفال بإحدى الحضانات التابعة لوزارة التضامن بالشرقية بدون أى مقابل مادي.
وحرص وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية على الاطمئنان على الأطفال بعد الانتهاء من تقديم كل ما يضمن لهم حياة آمنة.
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