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نجم ريال مدريد ينضم إلى قائمة المصابين قبل مواجهة غرناطة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:48 م
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نجم ريال مدريد ينضم إلى قائمة المصابين قبل مواجهة غرناطة
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أحمد عصام
 
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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه وغيابه عن المواجهة القادمة ضد فريق غرناطة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر الريال بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للفريق، إن بعد الاختبارات التي أجريت على مارسيلو من قبل ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته باستطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى".

وأشارت تقارير حسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، إن مارسيلو سوف يغيب لمدة أسبوعين بسبب إصابته خلال الفترة الأخيرة وسيعود بعدد التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق غرناطة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الليجا الإسبانية.
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