إليسا تعلن موعد حفلها في باريس "لا استطيع الانتظار"

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نشرت الفنانة إليسا، فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة :" لا استطيع الانتظار ليوم 1 نوفمبر لكي اقابلكم على مسرح الأولمبيا في باريس".



ويعد هذا الحفل هو الحفل الثاني لـها على مسرح الأولمبيا الفرنسي، حيث أحيت حفلا هناك في شهر فبراير عام 2017.



ومن الجدير بالذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة ، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرار بالاعتزال.



وتتعاون اليسا في ألبومها الجديد عدد مع أشهر شعراء وملحنين الوطن العربي منهم:" أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري" .



يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.



وجهت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا، نصيحة لكل السيدات بمناسبة حلول الشهر العالمي للتوعية من مرض سرطان الثدي، وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: ‏"تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي، وأضافت: إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري".



واختتمت كلامها قائلة: وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعن للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل، كرمالِك وكرمال كل اللي بيحبوكي.



وأصدرت إليسا هذه النصيحة للسيدات خاصة بعد المعاناة التي وقعت فيها إليسا عندما أصيبت بهذا المرض الخطير وتكتمت وقتها ولم تعلن عن مرضها، إلا بعد شفائها.



أعلنت إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني"، تسببت هذه الأغنية في انتشار حالة من الحزن الشديد والقلق بين صفوف جمهورها وزملاءها بالوسط الفني.





