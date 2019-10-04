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مصرع شاب فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في غزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:46 م
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مصرع شاب فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في غزة
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وكالات
 
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قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في غزة، على مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون، وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران اسرائيلية الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما أفادت مصادر طبية.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.

ومذاك، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

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