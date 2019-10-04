مصرع شاب فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في غزة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:46 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية في غزة، على مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون، وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران اسرائيلية الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما أفادت مصادر طبية.
ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.
ومذاك، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.
Advertisements
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
- "الصحة الفلسطينية:استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 خلال مسيرات العودة
- فلسطين.. الآلاف يشيعون ضحايا القمع الإسرائيلي في غزة
- مقتل 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي عند الحدود مع غزة
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
- دبابة إسرائيلية تقتل فلسطينياً على حدود غزة
- إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط قرب السياج الحدودي مع إسرائيل
- عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
- عاجل.. سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت
المزيد عن: غزة شاب فلسطيني الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر