ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسمين عبدالعزيز عن السقا ومني ذكي وأحمد حلمي: "عشرة السنين"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:38 م
Advertisements
ياسمين عبدالعزيز عن السقا ومني ذكي وأحمد حلمي: عشرة السنين
ياسمين عبدالعزيز
Advertisements
طباعة
اسماء زقزوق
 
Advertisements
نشرت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة بصحبة نجوم الوسط الفني وأصدقائها على المستوي الشخصي، حيث ظهر النجم أحمد السقا والفنانة مني ذكي والفنان أحمد حلمي.

حيث علقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة عبارة "عشرة السنين"، التقطت الصورة في الصباح ويبدو أنهم يقضون نهاية العطلة الأسبوعية سويا في أحدى الأماكن العامة، وتحرص ياسمين كل فاترة على نشر صورة جديدة تجمعهم بها.

مسرحية "كده اوكيه"

يذكر أن تشارك كلاً من النجوم أحمد السقا ومني ذكي وياسمين عبدالعزيز، وااتي تم إنتاجها في عام (2003)، هي نسرخية كوميدي لايت حققت نجاحا كبيراً فور عرضها علي خشبة المسرح حيث أن كل شخصية في المسرحية قدمت "كركتر" مختلف عن الأخر.

وتدور أحداثها حول مدير قناة فضائية يريد جمع المال بشكل سريع ويلتقي بأحدي الشباب الذي فشل في العمل بالخارج ويعمل لديه في القناة، ويدور الحوار بينهم أن الشاب يحاول إقناعه أن العلاقات الإنسانية أهم من المال، فيما يعارضه صاحب القناة الرأي ويقوله أن يستطيع بالمال جعل ابنه الجنيني فنانة.

وتدور الأحداث بشكل كوميدي، المسرحية من إخراج صلاح الحاج، ومن تأليف أحمد عفيفي، شارك في بطولتها هاني رمزي وشريف منير، احمد السقا، مني ذكي، ياسمين عبدالعزيز.

أعمالها في رمضان 2019

يذكر لأن النجمة ياسمين عبدالعزيز قدمت في دراما رمضان لعام بمسلسل "لأخر نفس" والذي ظهرت فيه بقالب مختلف حيث حرصت علي تقديم مسلسل ذو طابع درامي خالص. 

حيث أنها كانت دائماً تظهر بشكل كوميدي، حيث دارت أحداث المسلسل في اطار درامي مشوق عن إمرأة قتل زوجها والذي كان يعمل ضابط، وتصدم فيما بعد بعدة حقائق عن زوجها لم تكن تعرف عنها شئ، كما تم اختطاف أولادها مما يعرض حياتها وحياة أولادها للخطر. 

المسلسل من إخراج حسام عاي، تأليف عبدالله حسن، شارك في بطولة المسلسل كلا من ياسمين عبدالعزيز، فتخي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، مراد مكرم، هند عبدالعليم.

أعمالها السينمائية: 

قدمت النجمة ياسمين عبدالعزيز عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الهامة والناجحة في عالم السينما، من أبرز هذه الأعمال "الأبلة طم طم، عصمت أبو شنب، جوازه ميري، الأنسة مامي، الثلاثة يشتغلونها، الدادة دودي، كركر، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، تمن دستة أشرار، حاحا وتفاحة، زكي شان، فرحان ملازم آدم، صايع بحر، مبروك حالك قلق، قال حرئ، رشة جرئية، حالا جالا، حنون الحياة، قدر إمرأة".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي إنستجرام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status