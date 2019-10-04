ياسمين عبدالعزيز عن السقا ومني ذكي وأحمد حلمي: "عشرة السنين"

نشرت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة بصحبة نجوم الوسط الفني وأصدقائها على المستوي الشخصي، حيث ظهر النجم أحمد السقا والفنانة مني ذكي والفنان أحمد حلمي.





حيث علقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة عبارة "عشرة السنين"، التقطت الصورة في الصباح ويبدو أنهم يقضون نهاية العطلة الأسبوعية سويا في أحدى الأماكن العامة، وتحرص ياسمين كل فاترة على نشر صورة جديدة تجمعهم بها.





مسرحية "كده اوكيه"





يذكر أن تشارك كلاً من النجوم أحمد السقا ومني ذكي وياسمين عبدالعزيز، وااتي تم إنتاجها في عام (2003)، هي نسرخية كوميدي لايت حققت نجاحا كبيراً فور عرضها علي خشبة المسرح حيث أن كل شخصية في المسرحية قدمت "كركتر" مختلف عن الأخر.





وتدور أحداثها حول مدير قناة فضائية يريد جمع المال بشكل سريع ويلتقي بأحدي الشباب الذي فشل في العمل بالخارج ويعمل لديه في القناة، ويدور الحوار بينهم أن الشاب يحاول إقناعه أن العلاقات الإنسانية أهم من المال، فيما يعارضه صاحب القناة الرأي ويقوله أن يستطيع بالمال جعل ابنه الجنيني فنانة.





وتدور الأحداث بشكل كوميدي، المسرحية من إخراج صلاح الحاج، ومن تأليف أحمد عفيفي، شارك في بطولتها هاني رمزي وشريف منير، احمد السقا، مني ذكي، ياسمين عبدالعزيز.





أعمالها في رمضان 2019





يذكر لأن النجمة ياسمين عبدالعزيز قدمت في دراما رمضان لعام بمسلسل "لأخر نفس" والذي ظهرت فيه بقالب مختلف حيث حرصت علي تقديم مسلسل ذو طابع درامي خالص.





حيث أنها كانت دائماً تظهر بشكل كوميدي، حيث دارت أحداث المسلسل في اطار درامي مشوق عن إمرأة قتل زوجها والذي كان يعمل ضابط، وتصدم فيما بعد بعدة حقائق عن زوجها لم تكن تعرف عنها شئ، كما تم اختطاف أولادها مما يعرض حياتها وحياة أولادها للخطر.





المسلسل من إخراج حسام عاي، تأليف عبدالله حسن، شارك في بطولة المسلسل كلا من ياسمين عبدالعزيز، فتخي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، مراد مكرم، هند عبدالعليم.





أعمالها السينمائية:





قدمت النجمة ياسمين عبدالعزيز عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الهامة والناجحة في عالم السينما، من أبرز هذه الأعمال "الأبلة طم طم، عصمت أبو شنب، جوازه ميري، الأنسة مامي، الثلاثة يشتغلونها، الدادة دودي، كركر، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، تمن دستة أشرار، حاحا وتفاحة، زكي شان، فرحان ملازم آدم، صايع بحر، مبروك حالك قلق، قال حرئ، رشة جرئية، حالا جالا، حنون الحياة، قدر إمرأة".