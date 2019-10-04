وزارة الدفاع تنشر بروموهات عن حرب أكتوبر في ذكرى النصر

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نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، برموهات لنصر أكتوبر 1973 بعنوان "أكتوبر 73 الإرادة والتحدي"، أعدته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في الذكرى الـ 46 لنصر السادس من أكتوبر.



وتضمن البرومو، استعراض بعض لقطات حرب أكتوبر 1973، ولحظة إعلان إذاعة القاهرة، لبيان العبور في نصر أكتوبر المجيد، والذي أعلن عن نجاح القوات في عبور قناة السويس على طول المواجهة، والاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، كما تضمن كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلالها التحية لروح أكتوبر وجيل اكتوبر الذي جعل مصر تعيش في حالة انتصار بعد أن كانت في حالة انكسار.



كما استعرض البرومو، لقطات لاستعدادات القوات الجوية المصرية والجنود المصريين للحرب، ولقطات مشتركة بين ما يحدث في مصر من تنمية ومشروعات قومية حاليًا، وبعض لقطات حرب أكتوبر 1973، وأحد أبطال حرب أكتوبر يوجه رسالة للمصريين حثهم خلالها على العمل من أجل بناء الوطن قائلًا: "ارووها بعرقكم زي ما احنا روناها بدمائنا".



ومن الجدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية، كانت قد احتفلت منذ أيام بنصر السادس من أكتوبر 1973، وذلك بنشر عدد من البروموهات عن الحرب، والتأكيد على أن الجيش المصري لم يكن ليقبل الهزيمة، أو أن يُنتهك شبر واحد من أراضيه، ولذلك انتفضت القوات المسلحة المصرية بأياد سمراء قوية، للعمل على إعادة سيناء مصرية.

