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ارتفاع نمو الوظائف الأمريكية 3.5% في سبتمبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:27 م
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ارتفاع نمو الوظائف الأمريكية 3.5% في سبتمبر
عاطلون يبحثون عن العمل بالاولايات المتحدة الأمريكية
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ارتفع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في سبتمبر مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاما ليصل إلى 3.5 %، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود وسط توترات تجارية مستمرة.


ومع ذلك، يُظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف.

 

وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر أغسطس لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلا من 130 ألفا كما أُعلن سابقا.

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل 145 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول.

 

ونمو الوظائف في سبتمبر أيلول يقل عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

 

وساهم انخفاض بمقدار العُشرين لمعدل البطالة من 3.7% في أغسطس في دفع المعدل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 1969.

وعلى الرغم من قوة سوق العمل، لم يطرأ أي تغيير الشهر الماضي على متوسط الأجر في الساعة بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أغسطس آب. وفي فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في سبتمبر أيلول، ارتفعت الأجور 2.9 بالمئة بعد أن زادت 3.2 بالمئة في فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في أغسطس.


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