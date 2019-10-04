عاجل.. رمضان صبحي يبعد كهربا عن الأهلي

الأهلي يؤجل صفقة كهربا بسبب رمضان صبحي



ورحل محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك إلى أفيس البرتغالي بعد وصول علاقته مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إلى طريق مسدود بعد رفض تعديل عقده الذي كان يحصل بموجبه على 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد.



ويفكر مجلس الخطيب في تأجيل صفقة التعاقد مع محمود كهربا إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم والإعلان عنها في الموسم المقبل وليس في الميركاتو الشتوي.



ويأتي ذلك من جانب مجلس الأهلي بسبب رغبة النادي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا في الموسم المقبل حتى يكون بديلاً لرمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر المعار حالياً من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري ، فضلاً عن أن الملعب لن يتحمل الثنائي كهربا ورمضان صبحي معاً في تشكيل القلعة الحمراء.



وأعاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع محمود كهربا زميله السابق بالفريق ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ذكريات أزمة الأخير مع الأبيض خلال تواجدهما معًا في ألمانيا خلال الأيام الماضية.



وحرص كهربا على زيارة جنش في ألمانيا للاطمئنان عليه بسبب إجرائه لبعض الفحوصات الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها في أكيليس خلال الفترة الماضية.



وأوضح كهربا في حديثه مع جنش أنه كان يرغب من البداية في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق شرط تقديره من الناحية المالية، واعتبر أن طلبه الحصول على 15 مليون جنيه بمثابة حق شرعي له للمساواة بالفئة الأولى داخل الفريق، وشدد على أنه يرغب في اتخاذ خطوة جديدة له في أوروبا وأن يكون النادي البرتغالي محطة للانتقال إلى فريق أوروبي أقوى.

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك السابق وأفيس البرتغالي إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.