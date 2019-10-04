ليس مبابي.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يدرس التعاقد بشكل نهائي مع الحارس ألفونس أريولال والقادم من صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، خلال الفترة المقبلة.





وأكد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نادي ريال مدريد سوف يواجه عائق لحسم التعاقد نهائيًا مع أريولا، حيث حدد نادي باريس سان جيرمان سعر بيع اللاعب بشكل نهائي في الموسم المقبل بـ50 مليون يورو.





وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في تصريحات صحفية اليوم أن ناديه حدد قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى للتفاوض حول رحيل اللاعب بشكل نهائي إلي ريال مدريد في الموسم المقبل.





وكان "أريولا" انضم لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، بعدما رحل الكوستاريكي كيلور نافاس إلي نادي باريس سان جيرمان، وشارك "أريولا" في مباراة الفريق الأخيرة أمام كلوب بروج وظهر بمستوي طيب مما دفع لتفكير النادي في التعاقد نهائيًا معه.





ويسعي نادي ريال مدريد لتدعيم مركز حراسة المرمي في الفريق بعد تذبذب مستوي البلجيكي كورتوا الحارس الأساسي للملكي في الفترة الأخيرة، وبدأت إدارة النادي البحث عن حلول لتدعيم هذا المركز.



