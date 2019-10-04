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حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن بولاية المنستير

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:34 م
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حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن بولاية المنستير
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 03 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العــــام:


- القيام بـ 116 عملية حجز.

- تحرير 35 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 12 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بتنفيذ 102 قرار بلدي.

 

في المجال الصحي:


- تحرير 121 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 175 مخالفة صحية.

 

أهم عمليّات الحجز:


- حجز وإتلاف 11000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 600 علبة سجائر بولاية سوسة.

- حجز 1085 كلغ من الخضر والغلال بولاية قابس.

- حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن و38 لتر من العصير بولاية المنستير.

- حجز 150 كلغ من الخضر و100 حقيبة نسائية و600 قطعة من الملابس المستعملة بولاية صفاقس.

- حجز 100 كلغ من التين الشوكي و72 قميص يحمل علامة تجارية مقلدة بتونس العاصمة.
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