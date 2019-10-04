حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن بولاية المنستير

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 03 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:





في مجال الأمن العــــام:









- القيام بـ 116 عملية حجز.





- تحرير 35 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 12 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بتنفيذ 102 قرار بلدي.









في المجال الصحي:









- تحرير 121 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 175 مخالفة صحية.









أهم عمليّات الحجز:









- حجز وإتلاف 11000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





- حجز 600 علبة سجائر بولاية سوسة.





- حجز 1085 كلغ من الخضر والغلال بولاية قابس.





- حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن و38 لتر من العصير بولاية المنستير.





- حجز 150 كلغ من الخضر و100 حقيبة نسائية و600 قطعة من الملابس المستعملة بولاية صفاقس.





- حجز 100 كلغ من التين الشوكي و72 قميص يحمل علامة تجارية مقلدة بتونس العاصمة.