حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن بولاية المنستير
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:34 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 03 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 116 عملية حجز.
- تحرير 35 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 12 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بتنفيذ 102 قرار بلدي.
في المجال الصحي:
- تحرير 121 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 175 مخالفة صحية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز وإتلاف 11000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
- حجز 600 علبة سجائر بولاية سوسة.
- حجز 1085 كلغ من الخضر والغلال بولاية قابس.
- حجز 76 كلغ من لحوم الدواجن و38 لتر من العصير بولاية المنستير.
- حجز 150 كلغ من الخضر و100 حقيبة نسائية و600 قطعة من الملابس المستعملة بولاية صفاقس.
- حجز 100 كلغ من التين الشوكي و72 قميص يحمل علامة تجارية مقلدة بتونس العاصمة.
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